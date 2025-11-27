Koniec dekady bez zmian. Ostrołęka z nowymi stawkami podatku od nieruchomości – radni zdecydowali! [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Ostrołęki zapadła kluczowa decyzja dotycząca finansów samorządu. Radni przyjęli uchwałę ustalającą nowe stawki podatku od nieruchomości na rok 2026. To pierwsza tak znacząca regulacja stawek od 10 lat, podyktowana inflacją oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na miejskie inwestycje.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, nowe stawki wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku. Decyzja ta kończy wieloletni okres "zamrożenia" podatków – na większości obszaru miasta stawki nie były podnoszone od 1 stycznia 2016 roku.

Ile zapłacą mieszkańcy i przedsiębiorcy?

Zmiany obejmą wszystkie grupy podatników, choć – jak wynika z uzasadnienia uchwały – nowe stawki wciąż pozostają znacznie poniżej maksymalnych progów dopuszczonych przez Ministra Finansów.

Główne zmiany prezentują się następująco:

Budynki mieszkalne: Stawka wzrośnie z 0,53 zł do 0,78 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Stawka wzrośnie z 0,53 zł do 0,78 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Grunty pod działalność gospodarczą: Nowa stawka wyniesie 1,00 zł za 1 m2 (wcześniej 0,69 zł na większości terenu miasta).

Nowa stawka wyniesie 1,00 zł za 1 m2 (wcześniej 0,69 zł na większości terenu miasta). Budynki związane z działalnością gospodarczą: Przedsiębiorcy zapłacą 27,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost z 18,53 zł).

Przedsiębiorcy zapłacą 27,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost z 18,53 zł). Budynki pozostałe (np. garaże): Stawka wyniesie 8,00 zł za 1 m2 (wzrost z 6,16 zł).

Warto odnotować, że w przypadku tzw. budynków pozostałych (często są to budynki gospodarcze przy domach jednorodzinnych), zastosowano mniejszą skalę podwyżki (ok. 30%) niż w innych kategoriach.

Władze miasta argumentują to chęcią ochrony osób starszych i emerytów, którzy często są właścicielami takich obiektów budowanych w latach 60. i 70.

Inwestycje i inflacja głównymi powodami

W uzasadnieniu projektu, który zyskał aprobatę radnych, wskazano dwa główne powody podwyżek. Po pierwsze, skumulowana inflacja w okresie, gdy podatki nie były waloryzowane (ostatnie 10 lat), wyniosła ponad 58%10. Proponowany wzrost stawek oparto o wskaźnik tzw. inflacji prosto liczonej, wynoszącej około 47%, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla podatników.

Po drugie, miasto potrzebuje środków na rozwój. Ostrołęka pozyskała rekordowe dofinansowanie zewnętrzne w kwocie ponad 300 mln zł na ambitny program inwestycyjny. Aby go zrealizować, konieczne jest zapewnienie wkładu własnego. Szacuje się, że nowe stawki przyniosą budżetowi dodatkowe 4 mln zł rocznie.

Koniec prawnego zamieszania z osiedlem Wojciechowice

Przyjęta uchwała porządkuje również sytuację prawną. Poprzednie uchwały różnicowały stawki podatkowe, wprowadzając wyższe opłaty na części osiedla Wojciechowice. Rozwiązanie to było kwestionowane przez sądy administracyjne, które uznały różnicowanie stawek na terenie jednej gminy za kontrowersyjne.

Nowa uchwała wprowadza jednolite stawki dla całego miasta, eliminując ryzyko uchylania przepisów przez sądy w przyszłości.

Na tle innych wciąż taniej

Mimo podwyżek, władze miasta podkreślają, że Ostrołęka utrzyma jedne z najniższych stawek podatku od nieruchomości w regionie, w porównaniu do sąsiednich miast na prawach powiatu. Przykładowo, nowa stawka za budynki mieszkalne (0,78 zł) stanowi zaledwie 62% stawki maksymalnej, którą dopuszcza ustawa (1,25 zł).

Jak głosowali radni?

Decyzja o podwyżce podatków lokalnych zapadła przy 14 głosach za. Żaden z samorządowców nie był przeciwny, 5 radnych wstrzymało się od głosu.