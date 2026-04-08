Koniec domysłów! Prezydent ujawnia prawdę o Dniach Ostrołęki. To będzie prawdziwa petarda!

REKLAMA

REKLAMA

Wokół tegorocznych Dni Ostrołęki narosło wiele plotek, ale prezydent Paweł Niewiadomski właśnie postawił sprawę jasno. W rozmowie z Łukaszem Chrostowskim na kanale „Pogadajmy o tym” włodarz Ostrołęki zdradził szczegóły dotyczące majowych obchodów. Szykujcie się na rekordowo długie świętowanie!

Trzy dni zamiast dwóch

Najważniejszą wiadomością dla wszystkich fanów dobrej zabawy jest fakt, że Dni Ostrołęki 2026 zostaną wydłużone. Zamiast tradycyjnych dwóch dni, czeka nas trzydniowy maraton imprezowy. Jak podkreśla prezydent, program został ułożony tak, by nikt nie czuł się pominięty – od najmłodszych mieszkańców, przez dorosłych, aż po seniorów.

Fani nocnego szaleństwa również mają powody do radości. W planach są aż dwie wielkie dyskoteki, które odbędą się z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę.

Gwiazdy już zaklepane. „Zadatki opłacone”

Niewiadomski stanowczo uciął spekulacje dotyczące rzekomego „cięcia kosztów” czy oszczędzania na zaproszonych artystach. Okazuje się, że miasto zadziałało z ogromnym wyprzedzeniem.

Umowy z artystami są już podpisane, a zadatki opłacone. Mamy 100% pewności co do występu zaplanowanych gwiazd – zapewnił prezydent w programie „Pogadajmy o tym”.

Prezydent dodał, że poszukiwania wykonawców rozpoczęły się zaraz po zakończeniu poprzedniej edycji, co pozwoliło na rezerwację topowych nazwisk, zanim ich terminy zajęły inne miasta.

Kto wystąpi? Prezydent trzyma w napięciu

Choć kontrakty są już sfinalizowane, nazwiska artystów wciąż pozostają tajemnicą. To jednak celowy zabieg marketingowy. Paweł Niewiadomski zapowiedział, że ze względu na ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych, zamierza osobiście ogłaszać główne gwiazdy w najbliższym czasie za pośrednictwem swoich kanałów komunikacji.

Przy okazji rozmowy o Dniach Ostrołęki, prezydent ostro odniósł się do doniesień niektórych lokalnych mediów, które sugerowały, że miasto zamierza ograniczać ofertę kulturalną ze względów budżetowych. Niewiadomski nazwał te informacje bezpodstawnymi i zapewnił, że rozwój kulturalny miasta oraz integracja mieszkańców poprzez wielkie wydarzenia pozostają priorytetem jego kadencji.