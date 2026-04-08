Koniec domysłów! Prezydent ujawnia prawdę o Dniach Ostrołęki. To będzie prawdziwa petarda!

Wokół tegorocznych Dni Ostrołęki narosło wiele plotek, ale prezydent Paweł Niewiadomski właśnie postawił sprawę jasno. W rozmowie z Łukaszem Chrostowskim na kanale „Pogadajmy o tym” włodarz Ostrołęki zdradził szczegóły dotyczące majowych obchodów. Szykujcie się na rekordowo długie świętowanie!
Trzy dni zamiast dwóch
Najważniejszą wiadomością dla wszystkich fanów dobrej zabawy jest fakt, że Dni Ostrołęki 2026 zostaną wydłużone. Zamiast tradycyjnych dwóch dni, czeka nas trzydniowy maraton imprezowy. Jak podkreśla prezydent, program został ułożony tak, by nikt nie czuł się pominięty – od najmłodszych mieszkańców, przez dorosłych, aż po seniorów.
Fani nocnego szaleństwa również mają powody do radości. W planach są aż dwie wielkie dyskoteki, które odbędą się z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę.
Gwiazdy już zaklepane. „Zadatki opłacone”
Niewiadomski stanowczo uciął spekulacje dotyczące rzekomego „cięcia kosztów” czy oszczędzania na zaproszonych artystach. Okazuje się, że miasto zadziałało z ogromnym wyprzedzeniem.
Umowy z artystami są już podpisane, a zadatki opłacone. Mamy 100% pewności co do występu zaplanowanych gwiazd – zapewnił prezydent w programie „Pogadajmy o tym”.
Prezydent dodał, że poszukiwania wykonawców rozpoczęły się zaraz po zakończeniu poprzedniej edycji, co pozwoliło na rezerwację topowych nazwisk, zanim ich terminy zajęły inne miasta.
Kto wystąpi? Prezydent trzyma w napięciu
Choć kontrakty są już sfinalizowane, nazwiska artystów wciąż pozostają tajemnicą. To jednak celowy zabieg marketingowy. Paweł Niewiadomski zapowiedział, że ze względu na ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych, zamierza osobiście ogłaszać główne gwiazdy w najbliższym czasie za pośrednictwem swoich kanałów komunikacji.
Przy okazji rozmowy o Dniach Ostrołęki, prezydent ostro odniósł się do doniesień niektórych lokalnych mediów, które sugerowały, że miasto zamierza ograniczać ofertę kulturalną ze względów budżetowych. Niewiadomski nazwał te informacje bezpodstawnymi i zapewnił, że rozwój kulturalny miasta oraz integracja mieszkańców poprzez wielkie wydarzenia pozostają priorytetem jego kadencji.
Wasze opinie
STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~On, 12:17 08-04-2026, 55%
Lepiej by zajął się pseudo pracodawcami co zatrudniają na najniższą krajową a resztę pod stołem. Nie potrzeba nam organizować życia towarzyskiego, sami sobie to zrobimy, dajcie nam możliwość tylko normalnie zarobić.
~Darek, 12:22 08-04-2026, 70%
@~On
Nie masz nawet minimalnego pojęcia o funkcjonowaniu państwa. Co ma prezydent miasta do prywatnych pracodawców?
~Iga, 12:59 08-04-2026, 55%
@~On
Iod tego są odpowiednie instytucje jak wiesz zgłoś do Pipu
~Żrz, 13:05 08-04-2026, 55%
@~On
Albo tym, że tu nie ma pracy.
~Ciotka Teodozja, 13:00 08-04-2026, 50%
Szanowni państwo! Jak znam życie, (a znam je od podszewki), miast "prawdziwej petardy", będzie przygaszony kapiszon, ale... cóż, jak mawiają bracia Rosjanie: pożywiom - uwidim!
~con Donek do Wronek, 13:26 08-04-2026, 59%
Tak tak ...będzie "petarda" ..bo jak nam w czerwcu nazwożą mocno opalonym nierobom z POntonów to już raczej bezpiecznie się nie pobawimy. Przywiozą nam stada "inżynierów i lekarzy" a Afryki, na mocy paktu migracyjnego który tyfussek POdpisał 20 grudnia 2023 roku a który wchodzi w życie za dwa miesiące.
~Radek, 13:30 08-04-2026, 75%
@~con Donek do Wronek
Ciekawe, Zpo jak się będzie nazywać bo my już gotowe na gosci
~..., 13:48 08-04-2026, 75%
@~Radek
O tym samym pomyślałem.
~DSA, 16:10 08-04-2026, 34%
@~con Donek do Wronek
TY NAPRAWDĘ JESTEŚ ZDROWO WALNIĘTY NA ROZUMIE.
~con Donek do Wronek, 16:43 08-04-2026, 67%
@~DSA
Jak chcesz zobaczyć kogoś "zdrowo walniętego..." to POpatrz w lustro albo na swoją starą?
~..., 16:46 08-04-2026, 67%
@~DSA
A może coś na temat. Masz do powiedzenia? ..czy tylko sowieckie metody, czyli kłamstwa i rzyganie jadem.
~Do, 17:23 08-04-2026, -
@~con Donek do Wronek
Co PiS robi z mózgu
~Tomek, 14:24 08-04-2026, 100%
Wie ktoś kiedyś będą?
~Tome, 17:25 08-04-2026, -
@~Tomek
Ja wiem
~Gosc, 14:36 08-04-2026, 72%
A zabawy z dziećmi i zwierzętami też będą .
~..., 14:41 08-04-2026, 75%
@~Gosc
Jak Pedofile Obrzydliwi w Kłodzku?
~gosc, 15:06 08-04-2026, 67%
chyba jesienią Prezydent mówił że otwarcie nabrzeża miedzy mostami będzie powiązane z dniami miasta chyba znów się zagalopował
~Tak, 16:27 08-04-2026, 100%
Ale super zabawa
~Szpieg z krainy deszczowc, 16:43 08-04-2026, 25%
Z pewnego źródła wiem, że ta petarda to niejaki Zenek z Podlasia.
Cieszycie się ?
~Genia, 17:12 08-04-2026, -
W radiu Maryja wysłuchałam że petardą będzie Maryla Rodowicz
~Katarzyna, 17:29 08-04-2026, -
@~Genia
Ja natomiast słyszałam,że petarda będzie ciotka Teodozja w duecie z "dom Domek do Wronek"To będzie intelektualną uczta, a jakie bogate słownictwo.Nie mogę się doczekać.No może jeszcze uda się namówić "tępiciel lemingów".Tercet egzotyczny wszystkich zabawi
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.