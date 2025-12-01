eOstroleka.pl
Region,

Koniec utrudnień na trasie Przasnysz – Ciechanów. Droga wojewódzka nr 617 oficjalnie otwarta po remoncie

REKLAMA
zdjecie 5093
fot. mazpvia.pl/Roman Nadajfot. mazpvia.pl/Roman Nadaj
REKLAMA
Posłuchaj

Dobre wieści dla kierowców podróżujących po północnym Mazowszu. Zakończył się kluczowy remont drogi wojewódzkiej nr 617 łączącej Przasnysz z Ciechanowem. Inwestycja warta ponad 16 mln zł objęła blisko 22-kilometrowy odcinek. Dzięki modernizacji poprawi się nie tylko komfort jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców powiatów przasnyskiego i ciechanowskiego.

Droga wojewódzka nr 617 (DW617) to jedna z ważniejszych arterii w regionie. Po latach intensywnej eksploatacji trasa wymagała gruntownej przebudowy. Władze województwa mazowieckiego poinformowały właśnie o zakończeniu prac na odcinku o długości 21,7 km.

Miliony na drogi na Mazowszu. Ile kosztował remont DW617?

Samorząd Województwa Mazowieckiego konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę drogową. Tylko na ten etap prac przeznaczono ponad 16 mln złotych. Środki te pozwoliły na wymianę nawierzchni, wzmocnienie poboczy oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej.

Inwestycje w infrastrukturę drogową to kluczowy element rozwoju regionu. Jedną z nich, na terenie powiatów przasnyskiego i ciechanowskiego, właśnie oddaliśmy. Dzięki temu poprawiamy bezpieczeństwo i skracamy czas podróży, zyskają więc zarówno mieszkańcy, jak i lokalna gospodarka.

– podkreśla marszałek Adam Struzik.

Zakres prac: Nowy asfalt, chodniki i azyle dla pieszych

Remont drogi Przasnysz – Ciechanów nie ograniczył się jedynie do wylania nowego asfaltu. Drogowcy wykonali szereg prac, które mają realny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Najważniejsze elementy modernizacji to:

  • Wymiana nawierzchni: Położono nową warstwę ścieralną jezdni, co zlikwidowało koleiny i nierówności.
  • Wzmocnienie konstrukcji: W miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia (m.in. w miejscowościach Skierki i Dzbonie) dokonano wymiany konstrukcji drogi.
  • Pobocza i chodniki: Wzmocniono pobocza oraz wyremontowano chodniki, m.in. na odcinku Skierki – Turowo oraz na miejskich fragmentach trasy w Ciechanowie.
  • Bezpieczeństwo: Powstały nowe azyle dla pieszych, a oznakowanie poziome i pionowe zostało odnowione.

Koniec wieloletniej inwestycji

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 617 była procesem rozłożonym na etapy. Prace rozpoczęto jeszcze w 2022 roku, kiedy to wyremontowano pierwszy fragment o długości 1,5 km.

Ostatnie dwa lata to intensyfikacja działań:

  • W 2024 roku zmodernizowano odcinek o długości ok. 9,8 km.
  • W 2025 roku prace objęły kolejne 11,9 km trasy.

Łącznie z wcześniejszymi etapami, drogowcom udało się wyremontować już ponad 90 proc. całej długości drogi. Dzięki temu podróż między Przasnyszem a Ciechanowem stała się płynniejsza i szybsza.

Źródło: eOstrolęka.pl/mazovia.pl
Więcej o: Ciechanów, Przasnysz, droga wojewódzka 617, remont, Mazowsze

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8  9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
20:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
zgłoś wydarzenie
×