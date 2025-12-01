Koniec utrudnień na trasie Przasnysz – Ciechanów. Droga wojewódzka nr 617 oficjalnie otwarta po remoncie

REKLAMA

Dobre wieści dla kierowców podróżujących po północnym Mazowszu. Zakończył się kluczowy remont drogi wojewódzkiej nr 617 łączącej Przasnysz z Ciechanowem. Inwestycja warta ponad 16 mln zł objęła blisko 22-kilometrowy odcinek. Dzięki modernizacji poprawi się nie tylko komfort jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców powiatów przasnyskiego i ciechanowskiego.

Droga wojewódzka nr 617 (DW617) to jedna z ważniejszych arterii w regionie. Po latach intensywnej eksploatacji trasa wymagała gruntownej przebudowy. Władze województwa mazowieckiego poinformowały właśnie o zakończeniu prac na odcinku o długości 21,7 km.

Miliony na drogi na Mazowszu. Ile kosztował remont DW617?

Samorząd Województwa Mazowieckiego konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę drogową. Tylko na ten etap prac przeznaczono ponad 16 mln złotych. Środki te pozwoliły na wymianę nawierzchni, wzmocnienie poboczy oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej.

Inwestycje w infrastrukturę drogową to kluczowy element rozwoju regionu. Jedną z nich, na terenie powiatów przasnyskiego i ciechanowskiego, właśnie oddaliśmy. Dzięki temu poprawiamy bezpieczeństwo i skracamy czas podróży, zyskają więc zarówno mieszkańcy, jak i lokalna gospodarka.

– podkreśla marszałek Adam Struzik.

Zakres prac: Nowy asfalt, chodniki i azyle dla pieszych

Remont drogi Przasnysz – Ciechanów nie ograniczył się jedynie do wylania nowego asfaltu. Drogowcy wykonali szereg prac, które mają realny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Najważniejsze elementy modernizacji to:

Wymiana nawierzchni: Położono nową warstwę ścieralną jezdni, co zlikwidowało koleiny i nierówności.

Położono nową warstwę ścieralną jezdni, co zlikwidowało koleiny i nierówności. Wzmocnienie konstrukcji: W miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia (m.in. w miejscowościach Skierki i Dzbonie) dokonano wymiany konstrukcji drogi.

W miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia (m.in. w miejscowościach Skierki i Dzbonie) dokonano wymiany konstrukcji drogi. Pobocza i chodniki: Wzmocniono pobocza oraz wyremontowano chodniki, m.in. na odcinku Skierki – Turowo oraz na miejskich fragmentach trasy w Ciechanowie.

Wzmocniono pobocza oraz wyremontowano chodniki, m.in. na odcinku Skierki – Turowo oraz na miejskich fragmentach trasy w Ciechanowie. Bezpieczeństwo: Powstały nowe azyle dla pieszych, a oznakowanie poziome i pionowe zostało odnowione.

Koniec wieloletniej inwestycji

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 617 była procesem rozłożonym na etapy. Prace rozpoczęto jeszcze w 2022 roku, kiedy to wyremontowano pierwszy fragment o długości 1,5 km.

Ostatnie dwa lata to intensyfikacja działań:

W 2024 roku zmodernizowano odcinek o długości ok. 9,8 km.

W 2025 roku prace objęły kolejne 11,9 km trasy.

Łącznie z wcześniejszymi etapami, drogowcom udało się wyremontować już ponad 90 proc. całej długości drogi. Dzięki temu podróż między Przasnyszem a Ciechanowem stała się płynniejsza i szybsza.

