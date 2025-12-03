Konkurs: Zgarnij darmowe bilety do Kina Jantar! Zasada jest prosta: kto pierwszy, ten lepszy

REKLAMA

Masz ochotę na darmowe kino? Mamy dla Czytelników eOstrołęka.pl wejściówki na dowolny seans z najnowszego repertuaru Kina Jantar. Liczy się refleks – wygrywają najszybsi! Sprawdź zasady i przygotuj się na start punktualnie o 15:00.

Lubicie konkursy, w których wszystko zależy od Waszej szybkości? Jeśli tak, to mamy świetną wiadomość. Rozdajemy bilety do ostrołęckiego kina, a zasada jest jedna i banalnie prosta: kto pierwszy, ten lepszy.

Kiedy startujemy?

Konkurs rusza dzisiaj, 3 grudnia, punktualnie o godzinie 15:00. To właśnie od tej minuty będziemy czekać na Wasze zgłoszenia. Maile wysłane przed czasem nie będą brane pod uwagę, więc warto ustawić sobie przypomnienie w telefonie!

Jak wygrać bilet do kina?

Aby zdobyć darmową wejściówkę, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: reklama@eostroleka.pl. O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń, które wpłyną do naszej skrzynki po godzinie startowej.

Wymogi zgłoszenia (bardzo ważne!): Aby zgłoszenie było ważne, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

Tytuł maila: Musi brzmieć dokładnie: Chcę bilet do kina JANTAR

Musi brzmieć dokładnie: Chcę bilet do kina JANTAR Treść maila: Wpisz swoje Imię, nazwisko oraz numer telefonu (służy on wyłącznie do kontaktu w przypadku wygranej).

Wpisz swoje Imię, nazwisko oraz numer telefonu (służy on wyłącznie do kontaktu w przypadku wygranej). Klauzula: W treści wiadomości koniecznie wklej poniższą formułkę (możesz ją skopiować): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JML Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrołęce, ul. Nasypowa 7 w celach konkursowych.”

W treści wiadomości koniecznie wklej poniższą formułkę (możesz ją skopiować):

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie. Powodzenia!

Na co do kina? Nowy Repertuar Kina Jantar (5 – 11.12.2025)

Zwycięzcy mogą wybrać się na dowolny seans z bieżącego repertuaru. A jest w czym wybierać! Na ekranach m.in. długo wyczekiwana animacja "Zwierzogród 2", polska komedia "Ministranci" oraz świąteczne hity idealne na grudniowy nastrój.

Oto szczegółowa rozpiska seansów na nadchodzący tydzień:

SALA 1 MINISTRANCI 5 – 7 grudnia (pt-nd): godz. 20.00 9 – 11 grudnia (pn-śr): godz. 20.00 ZWIERZOGRÓD 2 5, 9 – 11 grudnia: godz. 16.00, 18.00 6 – 7 grudnia: godz. 14.00, 16.00, 18.00

SALA 2 MIKOŁAJ I EKIPA 5 – 7, 9 – 11 grudnia: godz. 16.30 UWIERZ W MIKOŁAJA 2 6 – 7 grudnia: godz. 13.15, 14.50 PIĘĆ KOSZMARNYCH NOCY 2 5 – 7, 9 – 11 grudnia: godz. 18.15 WUJOWY DWÓR 5 – 7, 9 – 11 grudnia: godz. 20.30



DKF - Grudniowe klasyki

Dla miłośników ambitniejszego kina, Dyskusyjny Klub Filmowy (DKF) przygotował na grudzień 2025 prawdziwe perełki. Seanse odbywają się w poniedziałki w Sali 2:

8 grudnia: 18:00 – Prosta Historia, 20:30 – Dersu Uzała

15 grudnia: 18:00 – Sny o miłości, 20:00 – Ran

22 grudnia: 18:00 – Lśnienie, 20:30 – Alphaville

29 grudnia: 18:00 – Gremliny Rozrabiają, 20:00 – Wejście Smoka

Uwaga: repertuar może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Kina Jantar.

Przygotujcie maile i do dzieła!