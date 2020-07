Kontakt z dzielnicowym w aplikacji MOJA KOMENDA

REKLAMA

Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu – każdy może prosić go o pomoc, czy też poradę. Zadaniem dzielnicowego jest pomagać w sprawach drobnych, począwszy od nieprawidłowego parkowania do spraw bardzo poważnych, jak przemoc w rodzinie.



Skontaktować się z dzielnicowym można między innymi przez aplikację mobilną „moja komenda”. Aplikacja ta umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.



„Moja Komenda” dostępna jest na telefony z Android i iOS. Usługa jest bezpłatna.



Jeśli ktokolwiek posiada jakieś informacje, o tym że np. w jakichś miejscach dochodzi do przestępstw czy wykroczeń można o tym powiadomić dzielnicowego, który podejmie właściwe działanie by przeciwdziałać zagrożeniom.



O zaobserwowanych zagrożeniach można też informować Policję poprzez Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy może skorzystać z Mapy wchodząc na stronę internetową Policji. Jest ona bardzo prosta i intuicyjna. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia, np. „wandalizm” lub „nielegalne rajdy samochodowe”. Zgłoszenia są anonimowe – nie trzeba podawać swoich danych. Każde ze zgłoszeń jest traktowane poważnie i weryfikowane przez Policję.



Pamiętajmy, że w nagłych wypadkach, które wymagają natychmiastowej interwencji nadal powinniśmy dzwonić na numery 997 lub 112.



Zachęcamy do zapoznania się z ulotką, którą w najbliższych dniach będzie można otrzymać od policjantów, i wykorzystania opisanych aplikacji na rzecz stałego podnoszenia bezpieczeństwa realizowanego w ramach pogłębionej współpracy z dzielnicowymi.

Źródło: KMP w Ostrołęce