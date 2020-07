Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - zgłoszenia na terenie Ostrołęki i powiatu

REKLAMA

Chcesz dodać nowe zgłoszenie do ,,Krajowej Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa". Wejdź na stronę Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce bądź innej wybranej jednostki policji, gdzie wystarczy kliknąć jej nazwę, po czym automatycznie będziemy na nią przekierowani. Obsługa mapy jest bardzo prosta, wręcz intuicyjna.



Reagujmy za każdym razem kiedy widzimy niebezpieczną sytuację, doskonale nadaje się do tego Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy miasta i powiatu ostrołęckiego na Krajowej Mapie Zagrożeń nanieśli 3397 zagrożenia. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami!



Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa umożliwia mieszkańcom przekazywanie informacji o niebezpiecznych miejscach i zdarzeniach. Żeby zgłosić zagrożenie wystarczy komputer lub telefon komórkowy z dostępem do internetu.



Chcąc dodać nowe zgłoszenie wystarczy wpisać w wyszukiwarkę ,, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa", lub wejść na stronę Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce bądź innej wybranej jednostki policji, gdzie wystarczy kliknąć jej nazwę, po czym automatycznie będziemy na nią przekierowani. Obsługa mapy jest bardzo prosta, wręcz intuicyjna.



Wszyscy, którzy chcą zgłosić niebezpieczne miejsce albo zdarzenie mogą to zrobić mapy. Wystarczy wejść na stronę internetową policji, wybrać miejscowość, ulicę, kategorię zagrożenia i zgłoszenie zostanie zapisane na policyjnej mapie.





Do chwili obecnej otrzymaliśmy od Państwa 3397 zgłoszeń dotyczących różnych obszarów bezpieczeństwa. Najwięcej odnotowanych sygnałów dotyczą spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

- informuje podkom. Tomasz Żerański z KMP w OstrołęceDrugim zagadnieniem pod względem ilości otrzymanych sygnałów przekroczenie dozwolonej prędkości.Cieszymy się, że jest coraz więcej osób, dla których bezpieczeństwo staje staję się coraz ważniejsze. Pamiętajmy, że dzięki Krajowej Mapie Bezpieczeństwa każdy z nas ma wpływ na to co się dzieję, m.in. w rejonie miejsca jego zamieszkania.Jeśli dane zgłoszenie się potwierdzi, to w te miejsce jest kierowana zwiększona liczba policyjnych patroli.Widać po otrzymanych zgłoszeniach, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Dziękujemy Państwu za wszystkie otrzymane sygnały.Z aplikacji należy korzystać odpowiedzialnie, ponieważ każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję służb.