Kontrola gotowości żołnierzy Obrony Terytorialnej

11 grudnia żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zostali wezwani do natychmiastowego stawienia się w jednostkach. Jest to element tak zwanej kontroli stawiennictwa, realizowanej cyklicznie w Wojskach Obrony Terytorialnej.



Terytorialsi z Mazowsza w piątkowe popołudnie otrzymali na swoje telefony sygnał alarmowy o natychmiastowym stawiennictwie w jednostkach, w których pełnią terytorialna służbę wojskową. Działania takie podjęto, by sprawdzić dyspozycyjność żołnierzy i wybrane wyposażenie oraz skontrolować stan sanitarny i oceniać na bieżąco wdrożone systemy powiadamiania i komunikacji z żołnierzami.



Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej takie kontrole będą realizowane raz w roku dla całej formacji oraz co najmniej jeden raz w kwartale dla każdej brygady OT.



Z obowiązku stawiennictwa wyłączeni zostali żołnierze oddelegowani do wykonywania zadań na rzecz służby zdrowia, realizujący zadania w ramach operacji „Trwała Odporność”, przebywający na kwarantannie oraz izolacji po wykonywaniu obowiązków służbowych np. związanych ze służbą na oddziałach covidowych. Kontrolą objęto około 9 tysięcy żołnierzy.