Koronawirus. Szczepienia w ostrołęckim szpitalu. Ile osób skorzystało?

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Z tego co piszesz i jak piszesz jasno wynika, że też jesteś specjalistą od otwierania butelek i lizania tyłka. Na razie w Polsce zaszczepiono od 29 grudnia u.r. do dnia wczorajszego tylu ludzi, ile szczepią w Izraelu przez osiem godzin. I co ,,specjalisto. To jest fakt;

@~Do rząd Z tego co piszesz i jak piszesz jasno wynika, że też jesteś specjalistą od otwierania butelek i lizania tyłka. Na razie w Polsce zaszczepiono od 29 grudnia u.r. do dnia wczorajszego tylu ludzi, ile szczepią w Izraelu przez osiem godzin. I co ,,specjalisto. To jest fakt;

~Najmądrzejszy Kurp , 16:00 05-01-2021 , 29%