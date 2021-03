Kościół w Kamiance będzie miał nowy parking

REKLAMA

Planowana inwestycja jest bardzo potrzebna, gdyż mieszkańcy wsi oraz wierni dotkliwie odczuwają brak miejsca dla pojazdów w pobliżu świątyni. Parafia jest liczna, a jej usytuowanie - w malowniczym, ale odległym od zabudowań miejscu - sprawia, że do kościoła trzeba przyjechać samochodem. Dotychczas kierowcy parkowali na pobliskich terenach zielonych bądź wzdłuż ulicy. Jeszcze w tym roku będą mieli do dyspozycji wydzielone stanowiska postojowe zapewniające bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Przy kościele w miejscowości Kamianka powstanie utwardzony plac z miejscami parkingowymi dla 20 aut. Gmina Rzekuń bezpłatnie użyczyła od Diecezji Łomżyńskiej tę nieruchomość, co umożliwiło realizację inwestycji. To kolejna tego typu inwestycja przy kościołach na terenie gminy i, jak informuje wójt – na tym nie koniec.

~mam , 13:56 27-03-2021 , 59% co za hipokryta

Jak Pan Godzina podwiózł tam na parking piasku z odzysku tpo chcieli go do prokuratora a teraz?



Takiego hipokryty z zarzuyami i wujem z ciotka przy boku nie znajdziesz



a wuj podobno już sie pakuje?

odpowiedz • oceń :

~Katarzyna z Dzbenina , 18:27 27-03-2021 , 80% A ja zadam pytanie dlaczego?

Dlaczego Pan wójt za publiczne pieniądze stroi kościelne tereny?

Parking w Kamiance

Parking w Rzekuniu

Parking w Laskowcu

Parking w Borawem

Parking w Przytułach

czyli wszystkie tereny kościelne w gminie!



D;laczego? Kto na to pozwala?



Może niedługo elewacje kościołów będzie Pan Wójt naprawiał?



My nie mamy wodociągów i dróg a Pan wali pieniądze w kościelne tereny?



Źle Pan traktuje mieszkańców! odpowiedz • oceń :

~Lawiak , 19:04 27-03-2021 , 75% @~Katarzyna z Dzbenina Popieram,czarni niech budują sami.Parafianom to niech proboszcz buduje,a wójtowi to wspólnoty się pomylily. odpowiedz • oceń :

~Proboszcz , 21:03 27-03-2021 , 25% @~Katarzyna z Dzbenina Odkąd jest wójt Podolak to na wodociąg czeka się rok a nie jak to było wcześniej 6 lat. Robi wodociągi i drogi to jak chce to niech też robi parkingi odpowiedz • oceń :

~hhh , 22:05 27-03-2021 , 72% @~Proboszcz Kinia jeszcze wierga



Poprzednik to budował sieci kilometrami imiał pojęcie o tym co robi

wiec podłaczał całe wsie

i trealo to kilka miesiecy albo od ręki

a teraz ????????????coś ci si epomyliło odpowiedz • oceń :

~Stas , 09:59 28-03-2021 , 0% @~hhh Chyba nie wiesz co piszesz. Poprzednik to nie wiedział nawet gdzie się buduje taki był zainteresowany. No i budował tyle co kot napłakał. To był wyjątkowo nieudolny wójt odpowiedz • oceń :

~Adam , 22:04 27-03-2021 , 82% Kamianka to tam gdzie imprezki z publicznej kasy robili prezesi otbs i elektrowni? Zbieżność nazwisk przypadkowo hahaha odpowiedz • oceń :

~floki , 22:09 27-03-2021 , 78% bravo wójcie a kiedy obietnica wyborcza -do każdej posesji co najmniej żwirówka? odpowiedz • oceń :

~mleczna krowa , 08:16 28-03-2021 , 86% "Robi wodociągi i drogi to jak chce to niech też robi parkingi."

To zrzućcie się na te parkingi pod kościołami!!!



Dlaczego wydaje się publiczne pieniądze na działki kościelne?

Proboszcze niech sobie same robią, bo kasę trzepią na luksusowe autka, a wójt robi im parkingi.

W gminie Rzekuń nie ma rozdziału państwa i kościoła? odpowiedz • oceń :

~Rodak , 12:10 28-03-2021 , 100% Należałoby wcześniej wybudować porządną drogę między Kamianką a Borawem wówczas na parkingach uniknie się błota. odpowiedz • oceń :

