Kosztowna chwila nieuwagi. 2500 zł mandatu za błąd przy rondzie [ZDJĘCIA]

Przy rondzie Królowej Bony w Ostrołęce doszło do potrącenia rowerzysty. Kolizja kosztowała seniora aż 2500 zł mandatu.
Do zdarzenia doszło w sobotę 13 czerwca w okolicach ronda przy Goworowskiej w Ostrołęce, noszącego imię Królowej Bony. Na miejscu były dwa patrole policji oraz karetka pogotowia.
"79-letni kierowca Citroena potrącił rowerzystę. Na szczęście, nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Sprawca ukarany został mandatem 2500 zł i 10 punktami karnymi" - informuje nadkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.