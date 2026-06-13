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Ostrołęka,

Kosztowna chwila nieuwagi. 2500 zł mandatu za błąd przy rondzie [ZDJĘCIA]

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zdjecie 1669
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zdjecie 1669
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Przy rondzie Królowej Bony w Ostrołęce doszło do potrącenia rowerzysty. Kolizja kosztowała seniora aż 2500 zł mandatu.

Do zdarzenia doszło w sobotę 13 czerwca w okolicach ronda przy Goworowskiej w Ostrołęce, noszącego imię Królowej Bony. Na miejscu były dwa patrole policji oraz karetka pogotowia.

"79-letni kierowca Citroena potrącił rowerzystę. Na szczęście, nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Sprawca ukarany został mandatem 2500 zł i 10 punktami karnymi" - informuje nadkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

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