Koszty zatrudnienia w Polsce wzrosły o ponad 52% w cztery lata. GUS alarmuje

Przeciętny miesięczny koszt pracy w 2024 roku wyniósł blisko 11 tysięcy złotych, co oznacza wzrost o ponad 52% w porównaniu z 2020 rokiem. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego z badania „Koszty pracy" pokazują skalę wyzwań, przed którymi stoją polscy pracodawcy.

Polskie firmy mierzą się z dynamicznym wzrostem kosztów zatrudnienia, który w ciągu zaledwie czterech lat przekroczył 50%. To nie tylko efekt podwyżek wynagrodzeń, ale także rosnących obciążeń związanych z zatrudnieniem, które coraz bardziej uderzają w budżety przedsiębiorstw.

Według najnowszych danych GUS, przeciętny miesięczny koszt pracy na jednego zatrudnionego osiągnął w 2024 roku poziom blisko 11 tysięcy złotych. To wzrost o ponad 52% w porównaniu z 2020 rokiem, co stawia pracodawców przed podwójnym wyzwaniem – koniecznością funkcjonowania w dynamicznej gospodarce przy jednoczesnym wzroście obciążeń finansowych związanych z zatrudnieniem.

Mazowieckie liderem, Podkarpacie najtańsze

Analiza regionalna ujawnia znaczące różnice w kosztach pracy w poszczególnych województwach. Najwyższe koszty odnotowano tradycyjnie w województwie mazowieckim, gdzie przekroczyły one 12,5 tysiąca złotych miesięcznie. Na przeciwległym biegunie znalazło się województwo podkarpackie z kosztami na poziomie około 9,3 tysiąca złotych.

– Koszty na jedną godzinę przepracowaną wahały się od nieco ponad 89 złotych w województwie mazowieckim do niespełna 68 złotych w województwie kujawsko-pomorskim – wyjaśnia Małgorzata Górka, Kierownik Wydziału Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Ogromne różnice widać również między poszczególnymi branżami. Najwyższe koszty pracy ponoszą podmioty z sekcji Informacja i komunikacja – ponad 16 tysięcy złotych miesięcznie na jednego zatrudnionego. To o ponad dwukrotnie więcej niż w najtańszej branży, czyli Zakwaterowaniu i gastronomii, gdzie koszty wynoszą około 7,5 tysiąca złotych. Średnio koszty pracy w sektorze publicznym były o 9,5% wyższe niż w prywatnym. Jednak ta zasada nie jest uniwersalna – w niektórych sekcjach, takich jak Informacja i komunikacja, sektor prywatny wyprzedza publiczny pod względem kosztów zatrudnienia.

Wielkość ma znaczenie

Badanie GUS wykazało również, że wielkość firmy ma istotny wpływ na koszty pracy. Podmioty zatrudniające powyżej 49 pracowników ponoszą koszty wyższe o 28% w porównaniu z firmami zatrudniającymi od 10 do 49 osób. Wydatki na bezpieczeństwo i higienę pracy stanowią średnio 0,5% kosztów pracy. Wyjątkiem jest sekcja Górnictwo i wydobywanie, gdzie ze względu na specyfikę pracy wydatki na BHP sięgają aż 5,2% całkowitych kosztów zatrudnienia.

Dane z 2024 roku potwierdzają powszechny i dynamiczny wzrost kosztów pracy, z dużym zróżnicowaniem między regionami, sektorami i branżami. Raport GUS podkreśla rosnące znaczenie zarządzania kosztami pracy w strategiach kadrowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw.

Dla polskich firm oznacza to konieczność jeszcze bardziej efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i poszukiwania rozwiązań pozwalających na optymalizację kosztów przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności na rynku pracy.