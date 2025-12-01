Groźny weekend na drogach powiatu ostrołęckiego. Seria zderzeń z dziką zwierzyną

REKLAMA

Miniony weekend w powiecie ostrołęckim upłynął pod znakiem niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Aż w dwóch przypadkach przyczyną groźnych kolizji było nagłe wtargnięcie dzikiej zwierzyny na jezdnię. Choć samochody zostały poważnie uszkodzone, uczestnicy zdarzeń mogą mówić o dużym szczęściu.

Jesień i zima to okresy, w których ryzyko spotkania dzikich zwierząt na drogach regionu znacznie wzrasta. Potwierdziły to wydarzenia z minionego weekendu, kiedy to lokalne służby interweniowały przy dwóch kolizjach spowodowanych przez leśną faunę. Do niebezpiecznych incydentów doszło na trasie do Goworowa oraz w rejonie miejscowości Kobylin.

Ułamki sekund na reakcję

Scenariusz obu zdarzeń był bliźniaczo podobny i – co podkreślają eksperci ruchu drogowego – niezwykle trudny do przewidzenia dla kierujących. W obu przypadkach zwierzęta wybiegły z przydrożnych zarośli nagle, wprost przed maski rozpędzonych pojazdów.

Z relacji wynika, że kierowcy nie mieli praktycznie żadnych szans na wykonanie skutecznego manewru obronnego. Odległość była zbyt mała, aby wyhamować lub bezpiecznie ominąć przeszkodę bez stwarzania zagrożenia dla innych uczestników ruchu czy ryzyka wypadnięcia z drogi.

Zniszczone auta, ale kierowcy bezpieczni

Siła uderzenia w obu przypadkach była duża, co widać po uszkodzeniach pojazdów. Zderzenie z dużą zwierzyną, taką jak sarna, dzik czy łoś, często kończy się kasacją samochodu.

Na szczęście w obu tych niebezpiecznych zdarzeniach obyło się jedynie na strachu i stratach materialnych. Żaden z kierowców ani pasażerów podróżujących autami nie doznał obrażeń ciała.

Biorąc pod uwagę statystyki policyjne, w których wypadki z udziałem łosi czy jeleni nierzadko kończą się tragicznie, uczestnicy weekendowych kolizji pod Ostrołęką mieli ogromne szczęście.

Jak zachować się na drodze? Apel o ostrożność

Policja oraz leśnicy regularnie apelują do kierowców podróżujących przez powiat ostrołęcki o zachowanie szczególnej czujności, zwłaszcza na odcinkach dróg prowadzących przez tereny zalesione i oznaczone znakiem A-18b "Uwaga dzikie zwierzęta".

O czym warto pamiętać?

Zdejmij nogę z gazu: Mniejsza prędkość daje więcej czasu na reakcję i zmniejsza energię ewentualnego uderzenia.

Mniejsza prędkość daje więcej czasu na reakcję i zmniejsza energię ewentualnego uderzenia. Obserwuj pobocze: Zwłaszcza o zmierzchu i o świcie, kiedy zwierzęta są najbardziej aktywne.

Zwłaszcza o zmierzchu i o świcie, kiedy zwierzęta są najbardziej aktywne. Uważaj na efekt stada: Jeśli zobaczysz jedno zwierzę przebiegające przez drogę, niemal pewne jest, że za nim podążają kolejne.

Kierowcy, którzy mieli mniej szczęścia w miniony weekend, z pewnością na długo zapamiętają to spotkanie z naturą. Dla pozostałych niech będzie to przestroga – na drodze w każdej chwili może pojawić się nieproszony gość.