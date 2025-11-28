eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Kilkaset hektarów terenu sprawdzone. Wciąż bez przełomu w poszukiwaniach zaginionego z Nowej Wsi

REKLAMA
zdjecie 1122
REKLAMA
Posłuchaj

Od wielu dni służby ratunkowe i policja prowadzą poszukiwania 68-letniego Waldemara Wojtkowskiego. W akcji uczestniczy również grupa poszukiwawczo-ratownicza Służby Ratownictwa Specjalistycznego. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla odnalezienia pana Waldemara.

W chwili zaginięcia 68-letni Waldemar Wojtkowski ubrany był w:

  • czarną czapkę,
  • kurtkę moro,
  • ciemne jeansy.

Ze względu na poruszanie się o kuli ortopedycznej, mężczyzna może mieć ograniczone możliwości przemieszczania się.

Poszukiwania prowadzone są na rozległym, trudnym terenowo obszarze. Jak informuje Służba Ratownictwa Specjalistycznego, w ostatnich dniach ich Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza prowadziła intensywne działania z udziałem funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji. W akcji brało udział blisko 150 policjantów, którzy z pełnym zaangażowaniem prowadzili działania w terenie.

Współpraca służb

Akcja prowadzona jest przy ścisłej współpracy i pod nadzorem wojewódzkiego koordynatora ds. poszukiwań osób zaginionych z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji.

Współpraca na miejscu działań z koordynatorem stała na najwyższym poziomie. Jego wsparcie, doświadczenie oraz zaangażowanie realnie usprawniały proces planowania i prowadzenia akcji – podkreśla SRS na swoim profilu na Facebooku.

Ratownicy zwracają uwagę na doskonałą koordynację działań wszystkich zaangażowanych służb.

To doskonały przykład, że mimo pełnienia funkcji koordynatora, funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji ramię w ramię z nami oraz z policjantami z KMP uczestniczyli w działaniach w terenie, między innymi wspólnie planując pracę grup STP i aktywnie realizując zadania poszukiwawcze – dodają przedstawiciele Służby Ratownictwa Specjalistycznego.

Apel o pomoc

Wszystkie osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje dotyczące miejsca pobytu Waldemara Wojtkowskiego, proszone są o natychmiastowy kontakt z Komendą Miejską Policji w Ostrołęce pod numerem telefonu 47 704 14 24 lub z najbliższą jednostką Policji. Policja apeluje, by zgłaszać nawet te informacje, które mogą wydawać się mało istotne – każdy szczegół może mieć kluczowe znaczenie dla odnalezienia zaginionego mężczyzny.

Więcej o: Waldemar Wojtkowski, poszukiwania, Służba Ratownictwa Specjalistycznego, współpraca służb, apel o pomoc

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
listopad 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31  1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
zgłoś wydarzenie
×