Kilkaset hektarów terenu sprawdzone. Wciąż bez przełomu w poszukiwaniach zaginionego z Nowej Wsi

Od wielu dni służby ratunkowe i policja prowadzą poszukiwania 68-letniego Waldemara Wojtkowskiego. W akcji uczestniczy również grupa poszukiwawczo-ratownicza Służby Ratownictwa Specjalistycznego. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla odnalezienia pana Waldemara.

W chwili zaginięcia 68-letni Waldemar Wojtkowski ubrany był w:

czarną czapkę,

kurtkę moro,

ciemne jeansy.

Ze względu na poruszanie się o kuli ortopedycznej, mężczyzna może mieć ograniczone możliwości przemieszczania się.

Poszukiwania prowadzone są na rozległym, trudnym terenowo obszarze. Jak informuje Służba Ratownictwa Specjalistycznego, w ostatnich dniach ich Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza prowadziła intensywne działania z udziałem funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji. W akcji brało udział blisko 150 policjantów, którzy z pełnym zaangażowaniem prowadzili działania w terenie.

Współpraca służb

Akcja prowadzona jest przy ścisłej współpracy i pod nadzorem wojewódzkiego koordynatora ds. poszukiwań osób zaginionych z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji.

– Współpraca na miejscu działań z koordynatorem stała na najwyższym poziomie. Jego wsparcie, doświadczenie oraz zaangażowanie realnie usprawniały proces planowania i prowadzenia akcji – podkreśla SRS na swoim profilu na Facebooku.

Ratownicy zwracają uwagę na doskonałą koordynację działań wszystkich zaangażowanych służb.

– To doskonały przykład, że mimo pełnienia funkcji koordynatora, funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji ramię w ramię z nami oraz z policjantami z KMP uczestniczyli w działaniach w terenie, między innymi wspólnie planując pracę grup STP i aktywnie realizując zadania poszukiwawcze – dodają przedstawiciele Służby Ratownictwa Specjalistycznego.

Apel o pomoc

Wszystkie osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje dotyczące miejsca pobytu Waldemara Wojtkowskiego, proszone są o natychmiastowy kontakt z Komendą Miejską Policji w Ostrołęce pod numerem telefonu 47 704 14 24 lub z najbliższą jednostką Policji. Policja apeluje, by zgłaszać nawet te informacje, które mogą wydawać się mało istotne – każdy szczegół może mieć kluczowe znaczenie dla odnalezienia zaginionego mężczyzny.