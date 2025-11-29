Policja poszukuje zaginionego 48-latka. Ostatni kontakt - w sierpniu

REKLAMA

Policja zwraca się z pilnym apelem o pomoc w odnalezieniu 48-letniego Roberta Polakowskiego. Mężczyzna od lat mieszkał za granicą, a ostatni raz skontaktował się z rodziną w połowie sierpnia. Od tego czasu wszelki kontakt z nim urwał się. Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej opublikowali komunikat w sprawie poszukiwania zaginionego mężczyzny, wzywając wszystkich, którzy mogą posiadać informacje na temat jego miejsca pobytu, do natychmiastowego kontaktu z organami ścigania.

Robert Polakowski od około 10 lat przebywał poza granicami Polski. Jak ustaliła policja, przez ostatnie trzy lata mężczyzna mieszkał na terenie Holandii lub Belgii. Mimo życia z dala od rodzinnego kraju, 48-latek utrzymywał regularny kontakt ze swoją rodziną w Polsce. To właśnie nagłe zerwanie tej więzi zaniepokoiło bliskich i stało się powodem zgłoszenia zaginięcia.

Jak informuje policja, ostatni raz Robert Polakowski skontaktował się z rodziną w połowie sierpnia tego roku, wysyłając do bliskich wiadomość SMS. Od tamtej pory mężczyzna nie nawiązał już żadnego kontaktu – nie odbiera telefonów, nie odpowiada na wiadomości i nie daje żadnych oznak życia. Dla rodziny i bliskich 48-latka to czas pełen niepokoju i niepewności.

Policja opublikowała szczegółowy rysopis Roberta Polakowskiego, który może pomóc w jego identyfikacji:

Wzrost: około 175 cm

Budowa ciała: szczupła

Włosy: ciemny blond

Oczy: niebieskie

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą dysponować informacjami na temat Roberta Polakowskiego, o pilny kontakt. Wszelkie informacje można przekazywać:

dzwoniąc do dyżurnego ostrowskiej komendy pod numerem telefonu: 47 704 42 00

kontaktując się z najbliższą jednostką Policji

anonimowo dzwoniąc pod numer alarmowy 112

Policja zapewnia, że każda, nawet pozornie błaha informacja, może okazać się kluczowa w odnalezieniu zaginionego mężczyzny.