Ostrołęka, NA SYGNALE

Uciekła po kolizji przed halą im. A. Gołasia. Policja w Ostrołęce szuka kierującej srebrną toyotą [WIDEO]

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce prowadzą postępowanie w sprawie kolizji drogowej, do której doszło na parkingu przy ulicy Traugutta. Funkcjonariusze poszukują świadków zdarzenia oraz starszej kobiety kierującej srebrną toyotą yaris, która oddaliła się z miejsca stłuczki.

Do zdarzenia doszło 20 października bieżącego roku około godziny 11:00. Miejscem incydentu był parking przy hali widowiskowo-sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce.

Uszkodziła auto i odjechała

Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że sprawczynią kolizji jest starsza kobieta. Kierując samochodem marki toyota yaris w kolorze srebrnym, podczas wykonywania manewru cofania, uderzyła w inny pojazd – również toyotę yaris, lecz w kolorze białym.

Po spowodowaniu uszkodzeń kobieta nie zatrzymała się, by wyjaśnić sytuację i wymienić danymi z poszkodowanym, lecz odjechała z miejsca zdarzenia.

Policja apeluje do świadków i sprawczyni

Ostrołęcka policja dysponuje informacjami na temat przebiegu zdarzenia, w tym nagraniem, które zarejestrowało incydent. Funkcjonariusze sugerują, aby sprawczyni kolizji sama zgłosiła się do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, zanim zostanie oficjalnie wezwana.

Wszystkie osoby, które były w tym czasie w okolicach ulicy Traugutta, widziały zdarzenie lub mają wiedzę na jego temat, proszone są o pilny kontakt z policją.

Kontakt do policjanta prowadzącego sprawę: Osobisty kontakt telefoniczny pod bezpośrednim numerem: 47 704 14 83.

 

