Kraksa w Dębach. Ciężarówka z ładunkiem wpadła do rowu

Wczoraj w miejscowości Dęby (gmina Łyse) doszło do kraksy z udziałem kierującego ciężarówką. Kolizja, którą spowodował 65-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego okazała się dla niego wyjątkowo kosztowna.



Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 21 grudnia kilkanaście minut przed godziną 20:00. Z policyjnych ustaleń wynika, że kierujący zestawem pojazdów – ciągnik siodłowy plus naczepa – nie dostosował prędkości i stylu jazdy do warunków drogowych, na jednym z zakrętów zjechał na pobocze i wpadł do przydrożnego rowu.





Badanie alkomatem wykazało, że kierujący tym zestawem pojazdów był trzeźwy. Policjanci zdecydowali o nałożeniu na niego mandatu w wysokości 200 złotych i 6 punktów karnych.



- informuje podkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.Dla sprawcy kolizji koszty związane ze zdarzeniem okazały się znacznie wyższe niż sam mandat. Za wyciągnięcie ciężarówki z naczepą z rowu pomoc drogowa zainkasowała ponad 6 tysięcy złotych. Do tego dojdą też zapewne koszty związane z naprawą uszkodzonego pojazdu i straty w przewożonym ładunku.