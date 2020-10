Kraksa z udziałem autobusu na Alei Wojska Polskiego [ZDJĘCIA]

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Wjechał w tył samochodu autobusem, to jakim cudem kierująca ma się przyznać do winy? No chyba, że cofała😀

Wjechał w tył samochodu autobusem, to jakim cudem kierująca ma się przyznać do winy? No chyba, że cofała😀

Pytanie do Pani z seata dlaczego zwolnila przed przejsciem dla pieszych na skrzyzowaniu ze swiatlami? Ktos wybiegl na jezdnie, ze hamowala? A moze chciala sie zatrzymac i przepuscic pieszego, ktory stal na czerwonym swietle? Wez pod uwage, ze kierujaca ma 18 lat i zapewne od niedawna ma prawo jazdy. Mysle, ze dlatego kierowca autobusu nie przyznal sie do winy,. Fakt faktem, ze powinien uwazac i zachowac odpowiednia odleglosc i wg mnie wina lezy po jego stronie.

@~Nn Pytanie do Pani z seata dlaczego zwolnila przed przejsciem dla pieszych na skrzyzowaniu ze swiatlami? Ktos wybiegl na jezdnie, ze hamowala? A moze chciala sie zatrzymac i przepuscic pieszego, ktory stal na czerwonym swietle? Wez pod uwage, ze kierujaca ma 18 lat i zapewne od niedawna ma prawo jazdy. Mysle, ze dlatego kierowca autobusu nie przyznal sie do winy,. Fakt faktem, ze powinien uwazac i zachowac odpowiednia odleglosc i wg mnie wina lezy po jego stronie.

Hmmm, a mozesz nas droga Anno oswiecic skad niby kierujacy ma wiedziec, ze za chwile zaswieci sie zolte swiatlo, jezeli na skrzyzowaniach w O-ce nie ma sekundnikow i na kazdym skrzyzowaniu swiatlo zielone swieci sie z inna dlugoscia? Jak ty to robisz, ze o tym wiesz kiedy sie zmieni zielone na zolte? Masz wiecej zmyslow, niz my zwykli smiertelnicy?

@~Anna - Kurpiowska Panna Hmmm, a mozesz nas droga Anno oswiecic skad niby kierujacy ma wiedziec, ze za chwile zaswieci sie zolte swiatlo, jezeli na skrzyzowaniach w O-ce nie ma sekundnikow i na kazdym skrzyzowaniu swiatlo zielone swieci sie z inna dlugoscia? Jak ty to robisz, ze o tym wiesz kiedy sie zmieni zielone na zolte? Masz wiecej zmyslow, niz my zwykli smiertelnicy?

~Anna - Kurpiowska Panna , 17:33 13-10-2020 , -