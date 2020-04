Kredyt konsolidacyjny bez zabezpieczeń i pożyczki dla zadłużonych

REKLAMA

Czy będąc zadłużonym, można pożyczyć pieniądze? Jak to zrobić? W jaki sposób zadbać o poprawę swojej zdolności kredytowej?



Sytuacja w sektorze pozabankowym jest dziś znacznie inna od tej, którą znamy jeszcze sprzed kilku lat. Czasy, kiedy finansowanie otrzymywał każdy, kto złożył wniosek, już minęły. Obecnie coraz więcej firm sprawdza, jak klienci ubiegający się o pożyczkę radzili sobie ze spłatą wcześniejszych zobowiązań. Problemy z regulowaniu zadłużenia znacznie utrudniają – choć, zaznaczmy do wyraźnie, nie uniemożliwiają – uzyskanie kolejnego finansowania.

Co więcej, na decyzję odmowną musimy przygotować się również wtedy, gdy co prawda nie opóźniliśmy spłaty żadnej raty, ale łączna wysokość wszystkich naszych zobowiązań jest zbyt wysoka. Na szczęście istnieją sprawdzone i, co najważniejsze, bezpieczne sposoby na to, by uzyskać dodatkowe wsparcie domowego budżetu nawet w takich sytuacjach. W jaki sposób? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Zadłużenie a pożyczki: kredyt konsolidacyjnych

Pierwszym krokiem do odzyskania płynności finansowej i, co za tym idzie, zwiększenia swoich szans na otrzymanie pożyczki lub kredytu, powinna być konsolidacja wszystkich dotychczasowych zobowiązań. Nie tylko ułatwi ona ich spłacanie (zamiast kilku rat opłacanych na konto różnych instytucji, musimy pamiętać tylko o jednej), ale też zmniejszymy kwotę, która każdego miesiąca będzie zmniejszać nasz domowy budżet.

Istnieją dwa sposoby na konsolidację zobowiązań. Pierwszy to bankowa konsolidacja kredytu. To rozwiązanie dostępne jest jednak wyłącznie dla klientów, których większość zobowiązań stanowią kredyty (więcej na ten temat na stronie https://kredyt-dla-zadluzonych.pl/kredyt-konsolidacyjny-ranking/). Jeśli jednak nasze zadłużenie składa się przede wszystkim z pożyczek, powinniśmy skonsolidować je korzystając z oferty firm z sektora pozabankowego.

Jak zdobyć finansowanie z długiem? Pożyczki bez baz

Kredyt konsolidacyjny nie zawsze jednak rozwiązuje wszystkie problemy związane z zadłużeniem. Tak może być między innymi w przypadku, gdy ze spłatą poprzednich zobowiązań nie radziliśmy sobie najlepiej. W takim przypadku musimy liczyć się z tym, że większość firm pożyczkowych i banków rozpatrzy nasz wniosek o konsolidację negatywnie. Na szczęście taka sytuacja nie musi oznaczać, że w kryzysowej sytuacji będziemy odcięci od źródeł dodatkowego finansowania.

Wciąż istnieje bowiem wiele firm, które przy rozpatrywaniu wniosków nie sprawdzają profili swoich klientów w bazach takich instytucji jak Biuro Informacji Kredytowej lub biura informacji gospodarczej. Dzięki temu nawet osoby z niekorzystną historią kredytową mogą liczyć na przyznanie pożyczki. Warto jednak pamiętać, że tego typu finansowanie jest zwykle wyżej oprocentowane, jednak nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Więcej o takich pożyczkach można przeczytać tutaj.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową? Kilka porad

Bez względu na to, o czym mówiliśmy w poprzednim akapicie, warto jednak popracować nad swoją zdolnością i tym samym zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pożyczki na korzystnych warunkach. Warto zacząć od następujących czynności: