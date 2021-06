Krok w kierunku południowej obwodnicy miasta i trzeciego mostu. Powołano komisję przetargową

REKLAMA

REKLAMA

Władze Ostrołęki przygotowują się do budowy połączenia komunikacyjnego, które może w istotny sposób wpłynąć na rozładowanie coraz bardziej dokuczliwych dla mieszkańców korków. Planowana droga miałaby zostać połączona z już istniejącą tzw. „mini obwodnicą”. Zaczynałaby się mostem przez Narew na wysokości dopływu Omulwi a dalej włączałaby się przez rondo Radosława do istniejącego połączenia prowadzącego do osiedla Wojciechowice i drogi krajowej nr 61.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~SZOK , 13:59 08-06-2021 , 38% I ZNÓW PRZYŁĄCZENIE DO DROGI 61 , BEZ SENS .

WARSZAWKA POJEDZIE NOWYM MOSTEM WJEDZIE W WARSZAWSKĄ I NASTĘPNY MŁYN PRZY MACU odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:12 08-06-2021 , 37% @~SZOK Należy wybudować ring starosty, to wtedy mostem w okolicy Nozewa warszawka pojedzie do Antoń po zachodniej obwodnicy. Bez tego będzie jak piszesz. Korki w niedzielę przed rondem przy McDonald's będą takie same. odpowiedz • oceń :

~Idiot , 15:09 08-06-2021 , 48% @~tępiciel lemingów Korki w niedzielę? A kogo to deklu interesuje? Ludzie chcą normalnej komunikacji od poniedziałku do piątku! odpowiedz • oceń :

~? , 15:19 08-06-2021 , 59% @~SZOK Co żeś się uparł na tą warszawkę? Warszawka jedzie 8 dni w roku. Ostrołęczanie mają komunikacyjny paraliż przez cały rok. Jesteście nienormalni czy na etacie w ostródzie? odpowiedz • oceń :

~G , 15:56 08-06-2021 , 43% @~? Tyle lat trzeba było czekać i spłacać czyjeś długi

Brawo odpowiedz • oceń :

~myśl t , 15:57 08-06-2021 , 34% @~tępiciel lemingów Baranie, jak takie same. Mieszkańcy Olszewo-Borki, Grabowa itd poleca nowym mostem więc zostaje kierunek na kadzidło a to już spore odciążenie. odpowiedz • oceń :

~Natka matka , 18:57 08-06-2021 , 63% @~SZOK KULIK mial jakis czas stemu pełnomocnikow

Marka T

Etka Fe

Michala sz szwagra marka T

Tych jegomosciow mogl powołać do tej komisji odpowiedz • oceń :

~Gosc , 14:05 08-06-2021 , 60% Prezydent jest w opozycji do rządzących. Na razie administruje, kosi trawę podlewa kwiatki. Marzy o wielkich inwestycjach. Tylko kto da opozycji pieniądze. Dostaną to co ustawy przewidują. odpowiedz • oceń :

~Olo , 15:22 08-06-2021 , 25% @~Gosc Ważne, że stasiek się stara żeby dogodzić warszawiakom. odpowiedz • oceń :

~xyz , 18:05 08-06-2021 , 86% @~Gosc Nie wiem czemu tak się podniecacie??????

Od takiego pomysłu do realizacji jeśli w ogóle do niej dojdzie minie jeszcze dużo , dużo czasu.

Prezydent już miał tak dużo pomysłów w kampanii przed wyborami i jakoś nie kojarzę żeby jakiś zrealizował od początku do końca. Tak i ten pomysł pozostanie tylko mrzonką i kolejną obietnicą odpowiedz • oceń :

~Hurra!!! , 15:31 08-06-2021 , 27% Super wiadomość. Wreszcie miasto odetchnie od spalin powiatowych przybyszów. odpowiedz • oceń :

~M , 16:13 08-06-2021 , 100% Gdzie jest "rondo Radosława”? I kto to jest "Gosłowska"? odpowiedz • oceń :

~ertq , 17:02 08-06-2021 , 92% eh marzenia, ale komisja pewnie otrzyma gratyfikacje za kolejne posiedzenia, może dieta, a może się mylę oby odpowiedz • oceń :

~Behemot , 17:08 08-06-2021 , 78% Czy ciężarówki będą jeździły przez Pomian? Zresztą nie tylko one. Tam jest planowane rondo. Co prawda i tak niedługo będą omijać miasto szerokim łukiem. Nawet obecnie z Mazur tj Ruciane, Mikołajki, można szybciej wrócić do Ostrołęki przez Kolno, Nowogród.

Najtrudniej dojechać i wyjechać w kierunku Zabrodzia, Łęgi, Białobiel. Okolice Dobrołęki nie są jakoś gęsto zaludnione.

Dziwny ten pomysł. Zastanawia mnie ten Pomian. Tam jest tak ciasno. Domy będą wyburzać??? odpowiedz • oceń :

~? , 17:47 08-06-2021 , 40% @~Behemot Ruch do miasta z kierunku DK61 i DW544 to 60% natężenia. Co ma zaludnienie Dobrołęki do ilości pojazdów jadących tymi drogami? odpowiedz • oceń :

~Projektant , 17:28 08-06-2021 , 80% Do Bohemota. Włącz proszę geoportal ptaszka postaw przy napsie miejscowy plan i zobacz jak przebiega ulica Pomian docelowo. Pisałem już że obecną ulica jest do zmiany klasy na niższa i zrobienie z niej ciągu pieszo jezdnego. Cały ciąg komunikacyjny tj. Witosa, Steyera, Zenona Żebrowskiego oraz Nowo Pomian projektowana albo wykonana jest na 115 KN. Kategoria obciążenia KR3. Z tego wynika że tiry będą jeździc ale nie po domach na tej wąskiej ulicy Pomian. Zanim zabierze Pan głos polecam się doszkolić poczytać trochę postudiować miejscowy plan zagospodarowania bo na chwilę obecną pod wszystkimi artykułami wypowiadają się znawcy tematu. Ja rozumiem że wszyscy się znają na leczeniu, polityce, medycynie, mechanice pojazdowej ale chociaż trochę pasuje liznąć tematu w której się państwo wypowiadają. Pozdrawiam. odpowiedz • oceń :

~Info , 17:41 08-06-2021 , 12% @~Projektant A może urzędowy dział ds PRu trochę kuleje. Skąd ludzie mają wiedzieć o planach ratusza skoro sami urzędnicy niekiedy nie mają o tym pojęcia. Może należałoby wytłumaczyć ludziom, że ta droga nie będzie generowała żadnego tranzytu na ulicach miasta, bo tranzyt przez Ostrołękę praktycznie nie istnieje. Ale o takich rzeczach ludzi trzeba informować a nie rzucać zdawkowe informacje... odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 18:01 08-06-2021 , 50% @~Info Dobrze się czujesz? Tranzyt przez środek Ostrołęki jest i to spory. Co to było w niedzielę od Zabrodzia po południu jak nie tranzyt? odpowiedz • oceń :

~Marek , 20:03 08-06-2021 , 40% @~tępiciel lemingów W nosie mamy taki tranzyt partyjny pędzlu. W te cztery dni w roku mogę się przesiąść nawet na hulajnogę. Ewentualnie mogę spędzić cały dzień na medytacji w intencji ukończenia elektrowni c. Dajcie ludziom normalnie dojeżdżać do szkół, pracy i przestańcie bojkotować sensowne rozwiązania w imię swoich brudnych interesów. odpowiedz • oceń :

~Kuk , 18:54 08-06-2021 , 73% Ukasz to może ewentualnie zaplanować jaki sos weźmie do kebaba. Gadanina dla mydlenia oczu odpowiedz • oceń :

~K300 , 20:29 08-06-2021 , 73% Pomysł który jest kiełbasą wyborczą, obietnicą bez pokrycia, brak kasy i kadry technicznej. Będą projekt klecić do końca kadencji żeby zdobyć głosy. Bez wsparcia zewnętrznego inwestycja upadnie. odpowiedz • oceń :

~Marta , 20:57 08-06-2021 , 54% - Za Kotowskiego budowa Ostrowskiej, Blachnickiego, Pileckiego, Witosa, Sikorskiego, Targowej, dawnej Gorbatowa, cała nowa Korczaka, i dziesiątki innych dróg, zagospodarowane dwa parki, skwer za Avalonem, termomodernizacja wiekszosci szkół, nowy basen, nowy most itd.....

- po blisko 3 latach rządzenie prezydent Lukasz mówi zbuduje Wam trzeci most i dokończę mini obwodnicę...

- jego wyborcy - to jest prezydent! Wreszcie tak duża inwestycja, nie to co poprzednik, wreszcie ktoś pomyślał itd WTF? Czy tylko ja tu czegoś nie rozumiem? odpowiedz • oceń :

~;) , 22:20 08-06-2021 , 100% @~Marta Na sąsiednim portalu ktoś napisał że wreszcie ruszymy z zacofania w inwestycje drogowe... Czujecie, poprzednik zrobił dziesiątki namacalnych dróg, z których korzystamy ale to zacofanie, ale jedno hasło rzucone w eter po blisko 3 latach kadencji ze zbudujemy nowy most to już postęp :D really?! I kto tu musi zmienić leki? ;) odpowiedz • oceń :

~Bb , 21:13 08-06-2021 , 100% Jak można w ogóle wymyślić taki pomysł gdzie przez środek miasta Gdzie jest 1000 skrzyżowań przejść dla pieszych świateł przedszkoli szkół i osiedli mieszkaniowych w ogóle jak można zrobić coś takiego mieszkańcom odpowiedz • oceń :

~Ekt , 22:17 08-06-2021 , 100% @~Bb Mało tego jakiś czas temu była ekspertyza ze tylko krawężniki trzymana tą drogę... Ehhh odpowiedz • oceń :

~Marina , 22:53 08-06-2021 , - Potwierdzam opinię sceptyków odnośnie marzeń ostrołęckiej władzy. Budowa mostu przez stare grodzisko i rozlewisko Narwi, wg planu zagospodarowania miasta byłaby jakąś alternatywą, ale wymagałoby to budowy mostu z najazdami o długości ok. 300m + ok. 3,5km dróg dojazdowych po terenach prywatnych. Koszt orientacyjny budowy mostu to ok. 60 mln zł + ok. 30 mln zł drogi dojazdowe + min. 10 mln zł wykup gruntów, co daje szacunkową wartość ok. 100 mln zł. Skąd Prezydent weźmie tyle kasy?

Powyższe koszty oszacowano wg wartości podobnych robót wykonanych w Polsce przed pandemią. Teraz mogą być znacznie wyższe.

Pomimo powyższego życzę Prezydentowi powodzenia i spełnienia marzeń. Trzymam kciuki. odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.