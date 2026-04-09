Kto zajmie się obsługą cmentarza w Ostrołęce?

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na świadczenie usług pogrzebowych na terenie Cmentarza Miejskiego przy ul. Krańcowej w Ostrołęce. Oferty można składać do 17 kwietnia 2026 r. do godz. 10:00.

Dyspozycyjność 24/7

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na 36 miesięcy - czyli na trzy lata. To oznacza, że firma, która wygra przetarg, będzie obsługiwać pochówki na miejskim cmentarzu do 2029 roku. Zakres usług do wykonania to (dane szacunkowe na okres 36 miesięcy zostały wyliczone na podstawie wykonanych usług w 2023, 2024, 2025 roku):

Wykopanie grobu ziemnego dziecka – szacowana ilość 9 sztuk,

Wykopanie grobu ziemnego pojedynczego jednopoziomowego - szacowana ilość - 183 sztuki,

Wykopanie grobu ziemnego pojedynczego dwupoziomowego - szacowana ilość – 159 sztuk,

Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego lub ziemnego z nagrobkiem -szacowana ilość - 345 sztuk.

Przygotowanie grobu murowanego do pogrzebu – szacowana ilość 183 sztuki

Przygotowanie grobu urnowego do pogrzebu – 6 sztuk

W cenie wykopania i przygotowania grobu wykonawca uwzględni zabezpieczenie grobu dla obsługi zakładu pogrzebowego tj. zastawy, stelaże, stemple, dekoracja grobu, prowadzenie konduktu pogrzebowego, obsługa księdza, uformowanie mogiły, ułożenie kwiatów, ustawienie tabliczki nagrobnej bądź krzyża wraz z tabliczką - w zależności od wyznania zmarłego.

Wymurowanie grobu pojedynczego dwupoziomowego - szacowana ilość - 141 sztuk

Wymurowanie grobu podwójnego dwupoziomowego - szacowana ilość – 3 sztuki

Wymurowanie grobu urnowego – szacowana ilość - 9 sztuk

Do tego obsługa ceremonii pogrzebu w Kaplicy na terenie cmentarza - szacowana ilość - 51 sztuk, w tym: sprzątanie kaplicy, przygotowanie do mszy (zastępstwo kościelnego), obsługa nagłośnienia, obsługa w kaplicy przed i po modlitwach różańcowych.

W zakresie umowy będzie też sprzątanie terenu cmentarza: wykonywanie prac porządkowych na zlecenie zamawiającego na terenie cmentarza przy użyciu koparko-ładowarki (szacowana ilość godzin do przepracowania przez cały okres obowiązywania umowy – 27 godzin), w tym: odśnieżanie (w okresie zimowym wszystkie główne alejki powinny być odśnieżane na bieżąco. Po opadach nocnych odśnieżanie najpóźniej do godziny 7:00 - bez względu na grubość pokrywy śniegu. Pokrywa śniegu na ciągach przy opadach ciągłych, nie może przekraczać 5 cm), przewóz śmieci do pojemników na śmieci i inne roboty zlecone przez zamawiającego.

Wykonawca musi być dyspozycyjny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu (dyspozycyjność związana z obsługą różańcową, przywozem ciał do chłodni, uroczystościami kościelnymi bądź państwowymi na terenie Cmentarza). Ciała do chłodni przywożone są również w godzinach nocnych, w związku z czym zamawiający wymaga aby wykonawca był stale dostępny pod telefonem.

Kto może startować?

Wymagania wobec wykonawców są konkretne. Firma ubiegająca się o zamówienie musi wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowała co najmniej jedną usługę pogrzebową o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto. Niezbędne jest również dysponowanie koparko-ładowarką -sprzętem koniecznym do wykonywania prac na cmentarzu.

Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 zł. Można je wpłacić przelewem na konto PKO BP lub w formie gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej.

Zamawiający przyjął proste kryterium wyboru - wyłącznie cena, która stanowi 100% oceny. Wygra ta firma, która zaproponuje najniższą stawkę za swoje usługi.

Jak złożyć ofertę?

Całe postępowanie odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej. Tam też dostępna jest pełna dokumentacja przetargowa. Otwarcie ofert zaplanowano na 17 kwietnia 2026 r. o godz. 10:30.