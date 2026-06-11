Letnia Scena w Ostrołęce: Pokazy Street Art i Hip-Hop na nowym Skateparku

Radio OKO organizuje kolejne wydarzenie z cyklu „Letnia scena”. Impreza odbędzie się w niedzielę, 14 czerwca, w Parku Miejskim na terenie nowego skateparku w Ostrołęce. Wydarzenie zostanie poświęcone kulturze miejskiej oraz street artowi, a wstęp jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Start o godz. 14:00.
W strefie koncertowej i pokazowej zaplanowano występy lokalnych oraz ogólnopolskich wykonawców i grup tanecznych:
Kłestabajla: Działająca od 2015 roku ekipa hip-hopowa założona przez Michała „GRABARA” Grabarka. Na scenie wystąpią również Marido, Hypeman Kuba oraz DJ. Zespół promuje najnowszy krążek lidera „ATLAS CHMUR PROD. THELAKE”, wydany w wytwórni YoungBlood.
Mikson: Wykonawca muzyki rap, który zaprezentuje swoje utwory z towarzyszeniem hypemana.
Kamil Nurczyk: Reprezentant Szkoły Podstawowej nr 3 oraz lokalnych klubów i stowarzyszeń, który przedstawi pokaz „Mapa ruchów w porządku jedności”.
Bee Hero: Grupa breakdance z klubu BeeHero Ostrołęka, trenowana przez Piotra Prusaczyka i Mateusza Dudę. W pokazie wezmą udział: Mikołaj Walczak, Igor Mickiewicz, Filip Sagała, Olaf Sagała, Wiktor Achciński oraz Natan Bacławski.
Akademia Tańca Magia: Pokaz grup Zumba Kids prowadzony przez Angelikę.
Bezwahania Dance Center: Szkoła tańca nowoczesnego założona w 2021 roku przez Michalinę Lamprecht.
Wydarzeniu towarzyszyć będą pokazy tworzenia graffiti i murali. Swoje umiejętności zaprezentuje sześciu artystów z wieloletnim stażem:
Przemysław Zakrzewski „PrzeArt”: Artysta i muralista z województwa podlaskiego, działający na scenie od ponad 25 lat.
Michał „Kalak”: Twórca traktujący malowanie i rysowanie graffiti jako styl życia.
Piotrek: Grafficiarz, twórca postaci i tatuażysta, aktywny w branży od 1998 roku.
Grzegorz: Artysta z 18-letnim stażem w graffiti, prowadzący od siedmiu lat studio tatuażu „Delfin” w Ostrołęce.
Michał „Fila” Filochowski: Projektant (Design Group Head w agencji kreatywnej), który od 25 lat łączy tradycyjne graffiti i murale z grafiką komputerową.
Radek: Twórca murali miejskich i wiejskich z ponad 20-letnim stażem, prowadzący od 2018 roku studio tatuażu i aerografu