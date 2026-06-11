Letnia Scena w Ostrołęce: Pokazy Street Art i Hip-Hop na nowym Skateparku

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Radio OKO organizuje kolejne wydarzenie z cyklu „Letnia scena”. Impreza odbędzie się w niedzielę, 14 czerwca, w Parku Miejskim na terenie nowego skateparku w Ostrołęce. Wydarzenie zostanie poświęcone kulturze miejskiej oraz street artowi, a wstęp jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Start o godz. 14:00.

W strefie koncertowej i pokazowej zaplanowano występy lokalnych oraz ogólnopolskich wykonawców i grup tanecznych:

Kłestabajla: Działająca od 2015 roku ekipa hip-hopowa założona przez Michała „GRABARA” Grabarka. Na scenie wystąpią również Marido, Hypeman Kuba oraz DJ. Zespół promuje najnowszy krążek lidera „ATLAS CHMUR PROD. THELAKE”, wydany w wytwórni YoungBlood.

Mikson: Wykonawca muzyki rap, który zaprezentuje swoje utwory z towarzyszeniem hypemana.

Kamil Nurczyk: Reprezentant Szkoły Podstawowej nr 3 oraz lokalnych klubów i stowarzyszeń, który przedstawi pokaz „Mapa ruchów w porządku jedności”.

Bee Hero: Grupa breakdance z klubu BeeHero Ostrołęka, trenowana przez Piotra Prusaczyka i Mateusza Dudę. W pokazie wezmą udział: Mikołaj Walczak, Igor Mickiewicz, Filip Sagała, Olaf Sagała, Wiktor Achciński oraz Natan Bacławski.

Akademia Tańca Magia: Pokaz grup Zumba Kids prowadzony przez Angelikę.

Bezwahania Dance Center: Szkoła tańca nowoczesnego założona w 2021 roku przez Michalinę Lamprecht.

Wydarzeniu towarzyszyć będą pokazy tworzenia graffiti i murali. Swoje umiejętności zaprezentuje sześciu artystów z wieloletnim stażem: