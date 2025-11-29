Rewitalizacja parku miejskiego w Ostrołęce na finiszu. Kiedy odbiór? [WIDEO]

REKLAMA

Prace przy rewitalizacji parku miejskiego w Ostrołęce zbliżają się już do końca. Jak informuje prezydent miasta Paweł Niewiadomski, inwestycja jest już zrealizowana w 90 procentach. Ukończono już skatepark i tor pumptrack, a trwające roboty przy ogrodzie deszczowym mają zakończyć się w połowie grudnia.

Rewitalizacja parku miejskiego to jedna z ważniejszych inwestycji dla mieszkańców Ostrołęki, która ma odmienić oblicze tego popularnego miejsca. — Zaawansowanie robót budowlanych wynosi 90 procent — informuje prezydent Paweł Niewiadomski.

Tak wysoki poziom zaawansowania prac oznacza, że inwestycja wchodzi w fazę końcową. Wykonawca realizuje już ostatnie elementy projektu, które przy dobrej pogodzie wiosną pozwolą mieszkańcom w pełni korzystać z odnowionego parku. A miłośnicy zimy skorzystają i wcześniej!

Skatepark i pumptrack gotowe

Dla miłośników sportów ekstremalnych i aktywnego wypoczynku mamy doskonałe wiadomości – kluczowe obiekty sportowe w parku są już ukończone. — W ramach dotychczas wykonanych prac zakończono prace na skateparku i torze pumptrack — relacjonuje prezydent miasta.

Skatepark to przestrzeń dedykowana deskorolkarzom, rolkarzom i użytkownikom hulajnóg, którzy będą mogli doskonalić swoje umiejętności w bezpiecznych warunkach. Tor pumptrack z kolei to specjalnie zaprojektowana trasa z wybojami i zakrętami, idealna dla rowerzystów wszystkich poziomów zaawansowania. Ukończenie tych obiektów to doskonała wiadomość zwłaszcza dla młodych mieszkańców Ostrołęki, którzy zyskają nowoczesne miejsca do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Do naszej redakcji systematycznie napływają pytania, kiedy będzie można skorzystać z tych obiektów. Już niedługo!

Jednym z najciekawszych elementów rewitalizowanego parku jest powstający ogród deszczowy "kaczy dołek". — Prowadzone są roboty ziemne związane z ustawieniem małej architektury w ramach ogrodu deszczowego "kaczy dołek" — wyjaśnia prezydent Niewiadomski. Obecnie trwają prace ziemne oraz montaż elementów małej architektury, które nadadzą temu miejscu ostateczny kształt.

Mieszkańcy Ostrołęki nie będą musieli długo czekać na możliwość korzystania z odnowionego parku miejskiego.

— Planowany odbiór - do połowy grudnia br. — zapowiada prezydent miasta.