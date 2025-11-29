eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Rewitalizacja parku miejskiego w Ostrołęce na finiszu. Kiedy odbiór? [WIDEO]

zdjecie 1122
fot. FB/Paweł Niewiadomski - Prezydent Miasta Ostrołęki fot. FB/Paweł Niewiadomski - Prezydent Miasta Ostrołęki
Prace przy rewitalizacji parku miejskiego w Ostrołęce zbliżają się już do końca. Jak informuje prezydent miasta Paweł Niewiadomski, inwestycja jest już zrealizowana w 90 procentach. Ukończono już skatepark i tor pumptrack, a trwające roboty przy ogrodzie deszczowym mają zakończyć się w połowie grudnia.

Rewitalizacja parku miejskiego to jedna z ważniejszych inwestycji dla mieszkańców Ostrołęki, która ma odmienić oblicze tego popularnego miejsca. — Zaawansowanie robót budowlanych wynosi 90 procent — informuje prezydent Paweł Niewiadomski.

Tak wysoki poziom zaawansowania prac oznacza, że inwestycja wchodzi w fazę końcową. Wykonawca realizuje już ostatnie elementy projektu, które przy dobrej pogodzie wiosną pozwolą mieszkańcom w pełni korzystać z odnowionego parku. A miłośnicy zimy skorzystają i wcześniej!

Skatepark i pumptrack gotowe

Dla miłośników sportów ekstremalnych i aktywnego wypoczynku mamy doskonałe wiadomości – kluczowe obiekty sportowe w parku są już ukończone. — W ramach dotychczas wykonanych prac zakończono prace na skateparku i torze pumptrack — relacjonuje prezydent miasta.

Skatepark to przestrzeń dedykowana deskorolkarzom, rolkarzom i użytkownikom hulajnóg, którzy będą mogli doskonalić swoje umiejętności w bezpiecznych warunkach. Tor pumptrack z kolei to specjalnie zaprojektowana trasa z wybojami i zakrętami, idealna dla rowerzystów wszystkich poziomów zaawansowania. Ukończenie tych obiektów to doskonała wiadomość zwłaszcza dla młodych mieszkańców Ostrołęki, którzy zyskają nowoczesne miejsca do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Do naszej redakcji systematycznie napływają pytania, kiedy będzie można skorzystać z tych obiektów. Już niedługo!

Jednym z najciekawszych elementów rewitalizowanego parku jest powstający ogród deszczowy "kaczy dołek".  — Prowadzone są roboty ziemne związane z ustawieniem małej architektury w ramach ogrodu deszczowego "kaczy dołek" — wyjaśnia prezydent Niewiadomski. Obecnie trwają prace ziemne oraz montaż elementów małej architektury, które nadadzą temu miejscu ostateczny kształt. 

Mieszkańcy Ostrołęki nie będą musieli długo czekać na możliwość korzystania z odnowionego parku miejskiego.

Planowany odbiór - do połowy grudnia br. — zapowiada prezydent miasta.

Wasze opinie

~Maxi, 18:09 29-11-2025,   84%
Gdzie sa nowe ławki jak tyle kasy ??Stare zdezelowane ławki.
Skatepark  pumptrack z betonu kto to wymyślił? ORTOPEDIA I chirurgia beda miały co robić zamiast ze sztucznej nawierzchni. 40m od blokow ,10 m od żłobka,bedzie huk ,od deskorolki..
 Jak te dzieci beda spały a śpią i różnych porach.Wspolczuje blokom tam blisko wiosna latem .Zaraz będę chcieli ekrany akustyczne co mnie nie bedzie dziwić. CO trzeba miec w głowie by w tym miejscu to zrobic .Brak monitoringu dewastacja w miesiac. BY przy takiej inwestycji tego nie bylo to SMIECH !!!
 
~hmm, 18:28 29-11-2025,   0%
@~Maxi Przecież skatepark zawsze tam był, teraz został po prostu zmodernizowany  
~Rewital, 19:11 29-11-2025,   100%
@~Maxi Zgadzam sie...duzo jezdze rowerem i na rolkach ale ten pump truck to porażka poniewaz muldy sa za wysokie, powinny być mniejsze .Robiac takie inwestycje warto by było  zaprosić kilku zapaleńcow tego typu sportów żeby się wypowiedzieli w kwesti zbudowanej trasy ale po co . Zrobiliśmy wiec sie cieszmy ... nie o to chodzi...zróbmy tak żeby to było funkcjonalne. A stawik...bajoro... kto będzie o to dbal??? Pomysł ciekawy ale za dużo drzew dookoła trzeba było wyciać szerzej żeby caly syf nie leciał do wody. Cieszy nnie to że są takie inwestycje ale brak w tym wyobraźni.
~Maxi, 19:25 29-11-2025,   100%
@~Rewital Powiem wiecej kto ten syf bedzie sprzatal? Oo obywatelu klepsy z gory od wszelakiego ptactwa nie wspomne jak bedzie upal 30c 40c to nawet nie chce myśleć jak to bedzie śmierdziało i tysiące robactwa. A TO BEDZIE GENEROWAC koszty!
Drzew naliczyłem ze 20 parę  chorych -suchych , umierających  to natychmiastowego wycięcia to juz nie park nawet go nie przypomina .Sprawa nie tania ale sokolnik musi byc.Gdzie sa te nowe nasadzenia za ta kase co miały buc pytam ???
~Ono, 19:50 29-11-2025,   0%
Boję się, aby ostroxD nie zrobił sobie meliny ze zrewitalizowanego  parku.
~Mieszkaniec, 21:33 29-11-2025,   -
Za 2 lata z kawałkiem wybory, przeżyjemy ta władzę. Beton w parku, park miał być odpoczynkiem, a nie betonem z odchodami.  
