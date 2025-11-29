eOstroleka.pl
Tak powstaje nowy żłobek w Ostrołęce. Inwestycja w realizacji [WIDEO]

fot. FB/Paweł Niewiadomski - Prezydent Miasta Ostrołękifot. FB/Paweł Niewiadomski - Prezydent Miasta Ostrołęki
W Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej trwa budowa Żłobka Miejskiego nr 2 – inwestycji o wartości ponad 6,2 mln zł, która ma zwiększyć dostępność opieki nad najmłodszymi mieszkańcami miasta. Projekt otrzymał wsparcie z rządowego programu "Aktywny Maluch 2022-2029". Obecnie trwa montaż konstrukcji szkieletowej budynku.

Umowa na budowę nowego żłobka została podpisana w marcu 2025 roku, to inwestycja o wartości 6.261.664,14 zł brutto.

Charakterystyczną cechą tej inwestycji jest zastosowanie formuły "zaprojektuj i wybuduj", która znacząco usprawnia proces realizacji. W tym systemie wykonawca odpowiada nie tylko za prace budowlane, ale także za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Takie rozwiązanie pozwala na lepszą koordynację prac i skrócenie czasu realizacji inwestycji.

Budowa żłobka została objęta dofinansowaniem z rządowego programu "Aktywny Maluch 2022-2029", którego celem jest rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 w całej Polsce. Program wspiera samorządy w tworzeniu nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, odpowiadając na rosnące potrzeby rodzin w zakresie opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Realizacja inwestycji obejmuje kompleksowe działania. W pierwszym etapie konieczna była rozbiórka istniejącego budynku, który znajdował się w miejscu planowanej placówki. Następnie rozpoczęto prace związane z budową nowego, nowoczesnego obiektu żłobka. Projekt przewiduje również kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół budynku, co zapewni dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do zabawy na świeżym powietrzu.

Jak informuje prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, budowa nowego żłobka trwa. Obecnie trwają kluczowe prace konstrukcyjne.

Obecnie przystąpiono do montażu konstrukcji szkieletowej kubatury budynku. Zamontowano podkłady pod ściany nośne, w przyszłym tygodniu zaczyna się montaż ścian — relacjonuje prezydent miasta. Postęp prac świadczy o tym, że inwestycja wchodzi w kolejny, istotny etap realizacji. Montaż konstrukcji to moment, w którym budynek zaczyna nabierać ostatecznego kształtu.

