Tak powstaje nowy żłobek w Ostrołęce. Inwestycja w realizacji [WIDEO]

W Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej trwa budowa Żłobka Miejskiego nr 2 – inwestycji o wartości ponad 6,2 mln zł, która ma zwiększyć dostępność opieki nad najmłodszymi mieszkańcami miasta. Projekt otrzymał wsparcie z rządowego programu "Aktywny Maluch 2022-2029". Obecnie trwa montaż konstrukcji szkieletowej budynku.

Umowa na budowę nowego żłobka została podpisana w marcu 2025 roku, to inwestycja o wartości 6.261.664,14 zł brutto.

Charakterystyczną cechą tej inwestycji jest zastosowanie formuły "zaprojektuj i wybuduj", która znacząco usprawnia proces realizacji. W tym systemie wykonawca odpowiada nie tylko za prace budowlane, ale także za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Takie rozwiązanie pozwala na lepszą koordynację prac i skrócenie czasu realizacji inwestycji.

Budowa żłobka została objęta dofinansowaniem z rządowego programu "Aktywny Maluch 2022-2029", którego celem jest rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 w całej Polsce. Program wspiera samorządy w tworzeniu nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, odpowiadając na rosnące potrzeby rodzin w zakresie opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Realizacja inwestycji obejmuje kompleksowe działania. W pierwszym etapie konieczna była rozbiórka istniejącego budynku, który znajdował się w miejscu planowanej placówki. Następnie rozpoczęto prace związane z budową nowego, nowoczesnego obiektu żłobka. Projekt przewiduje również kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół budynku, co zapewni dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do zabawy na świeżym powietrzu.

Jak informuje prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, budowa nowego żłobka trwa. Obecnie trwają kluczowe prace konstrukcyjne.

— Obecnie przystąpiono do montażu konstrukcji szkieletowej kubatury budynku. Zamontowano podkłady pod ściany nośne, w przyszłym tygodniu zaczyna się montaż ścian — relacjonuje prezydent miasta. Postęp prac świadczy o tym, że inwestycja wchodzi w kolejny, istotny etap realizacji. Montaż konstrukcji to moment, w którym budynek zaczyna nabierać ostatecznego kształtu.