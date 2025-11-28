Wody Polskie zakończyły prace na Szkwie i Piasecznicy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku poinformował o zakończeniu prac remontowych na trzech obiektach hydrotechnicznych w regionie ostrołęckim. Inwestycja ma poprawić zdolności retencyjne lokalnych cieków.

Wody Polskie RZGW Białystok zakończyły remont dwóch jazów zlokalizowanych na rzece Szkwa oraz budowli piętrzącej na rzece Piasecznica. Obiekty te znajdują się na terenie podległym Zarządowi Zlewni w Ostrołęce.

Remont obejmował szereg działań mających na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej urządzeń. Wykonawcy przeprowadzili czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych konstrukcji oraz oczyszczenie powierzchni betonowych. W miejscach, gdzie beton uległ skorodowaniu, uzupełniono braki materiałowe.

Kluczowym elementem modernizacji była naprawa mechanizmów podnoszenia i przekładni, które odpowiadają za regulację przepływu wody. Dodatkowo wykonano uszczelnienie między zasuwami, co zapobiegnie niekontrolowanym przeciekom.

Prace zostały zrealizowane w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych. Głównym celem programu jest poprawa gospodarki wodnej poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych oraz lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów wodnych.

Wyremontowane urządzenia umożliwią skuteczniejsze zatrzymywanie wód opadowych bezpośrednio w miejscu ich wystąpienia. Dzięki sprawnym mechanizmom piętrzenia możliwe będzie czasowe gromadzenie wody w okresach suszy. Poprawiony stan techniczny obiektów pozwoli również na wykorzystanie zgromadzonej wody do nawodnień terenów uprawnych.