Tak się zmienia II LO! To miejsce w szkole wygląda już zupełnie inaczej [WIDEO]

Remont w II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce postępuje. Jak informuje prezydent miasta Paweł Niewiadomski, prace osiągnęły 40 procent zaawansowania.Sala gimnastyczna jest już praktycznie gotowa, a wykonawca kontynuuje roboty w korytarzach i pomieszczeniach sanitarnych.

Remont II LO to ważna inwestycja w edukacyjną infrastrukturę Ostrołęki, która ma poprawić warunki nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli. Szczególna potrzeba dotyczyła sali gimnastycznej, która - choć niewielka - jest ważnym miejscem w szkole. A lata świetności, nie ma co ukrywać, miała już dawno za sobą. — II LO - stan zaawansowania 40 procent — relacjonuje prezydent Paweł Niewiadomski. To istotny moment, w którym widoczne stają się konkretne efekty prowadzonych prac remontowych.

Jednym z najbardziej widocznych efektów dotychczasowych prac jest ukończenie pierwszego z remontowanych pomieszczeń. Czyli wspomnianej sali gimnastycznej. — Sala praktycznie gotowa — informuje prezydent miasta.

Równolegle z pracami wykończeniowymi w sali lekcyjnej, wykonawca intensywnie prowadzi roboty w innych częściach budynku.

— Trwają prace w korytarzach i łazienkach — dodaje prezydent Niewiadomski. Odświeżone korytarze poprawią estetykę budynku i bezpieczeństwo poruszania się po nim, a zmodernizowane łazienki zapewnią uczniom i nauczycielom lepsze warunki sanitarne.

A jak to wygląda - możecie zobaczyć w najnowszym nagraniu prezydenta Ostrołęki.