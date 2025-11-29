eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Tak się zmienia II LO! To miejsce w szkole wygląda już zupełnie inaczej [WIDEO]

REKLAMA
zdjecie 1122
fot. FB/Paweł Niewiadomski - Prezydent Miasta Ostrołękifot. FB/Paweł Niewiadomski - Prezydent Miasta Ostrołęki
REKLAMA
Posłuchaj

Remont w II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce postępuje. Jak informuje prezydent miasta Paweł Niewiadomski, prace osiągnęły 40 procent zaawansowania.Sala gimnastyczna jest już praktycznie gotowa, a wykonawca kontynuuje roboty w korytarzach i pomieszczeniach sanitarnych.

Remont II LO to ważna inwestycja w edukacyjną infrastrukturę Ostrołęki, która ma poprawić warunki nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli. Szczególna potrzeba dotyczyła sali gimnastycznej, która - choć niewielka - jest ważnym miejscem w szkole. A lata świetności, nie ma co ukrywać, miała już dawno za sobą. — II LO - stan zaawansowania 40 procent — relacjonuje prezydent Paweł Niewiadomski. To istotny moment, w którym widoczne stają się konkretne efekty prowadzonych prac remontowych.

Jednym z najbardziej widocznych efektów dotychczasowych prac jest ukończenie pierwszego z remontowanych pomieszczeń. Czyli wspomnianej sali gimnastycznej. — Sala praktycznie gotowa — informuje prezydent miasta.

Równolegle z pracami wykończeniowymi w sali lekcyjnej, wykonawca intensywnie prowadzi roboty w innych częściach budynku.

Trwają prace w korytarzach i łazienkach — dodaje prezydent Niewiadomski. Odświeżone korytarze poprawią estetykę budynku i bezpieczeństwo poruszania się po nim, a zmodernizowane łazienki zapewnią uczniom i nauczycielom lepsze warunki sanitarne.

A jak to wygląda - możecie zobaczyć w najnowszym nagraniu prezydenta Ostrołęki.

Więcej o: remont II LO Ostrołęka, modernizacja infrastruktury edukacyjnej, sala gimnastyczna, prace wykończeniowe, poprawa warunków nauki

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~Janek, 21:08 29-11-2025,   -
Gratuluje o takie sport i miasto walczyliśmy od 15 lat.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
listopad 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31  1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
zgłoś wydarzenie
×