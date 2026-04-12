Magia Puszczy Kurpiowskiej ożyła w Ostrołęce – niezwykły pokaz ZPiT „Kurpie” [WIDEO, ZDJĘCIA]

Echa dawnej Puszczy Kurpiowskiej znów wybrzmiały z pełną mocą. Wszystko za sprawą Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie”, który uświetnił dzisiejsze 42. Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne. Prezentując własne, głębokie interpretacje pieśni i tańców sprzed lat, artyści z OCK przywrócili blask tradycji, która niegdyś towarzyszyła naszym przodkom w każdym momencie ich życia, skutecznie kradnąc serca współczesnej widowni.

Dzisiejsze wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników ludowej kultury, jednak to pojawienie się na scenie rodzimego zespołu z Ostrołęki wywołało największe emocje. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” zaprezentował widowisko, które było nie tylko pokazem technicznych umiejętności, ale przede wszystkim sentymentalną podróżą do dawnych czasów.

W repertuarze znalazły się unikalne interpretacje tradycyjnych tańców i pieśni. To właśnie te melodie przed wieloma dekadami towarzyszyły mieszkańcom Puszczy Kurpiowskiej podczas wspólnych biesiad, obrzędów i codziennych prac. Dzisiejsza odsłona tych utworów pokazała, że tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie może brzmieć świeżo i porywająco.

Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne – święto regionu

Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne od lat stanowią jeden z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie Ostrołęki i okolic. Udział Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie” w 42. edycji tego wydarzenia potwierdza wysoką rangę festiwalu oraz nieustające zainteresowanie dziedzictwem naszych przodków.

Dzięki takim inicjatywom oraz zaangażowaniu lokalnych ośrodków kultury, tożsamość kurpiowska pozostaje żywa, inspirując kolejne pokolenia do odkrywania piękna regionalnego folkloru.

