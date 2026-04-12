Folklorystyczne święto w Ostrołęce: Kilkudziesięciu artystów na scenie OCK [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Dźwięki harmonii pedałowej i tradycyjne pieśni opanowały dziś Ostrołękę. Trwająca od rana 42. edycja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych to nie tylko prestiżowy konkurs dla kilkudziesięciu artystów, ale przede wszystkim żywa lekcja historii.

W tegorocznych przesłuchaniach konkursowych bierze udział kilkudziesięciu artystów z całego regionu. Program wydarzenia został starannie zaplanowany i podzielony na kilka kluczowych etapów. Na scenie prezentują się kolejno:

Soliści i grupy śpiewacze, którzy zachwycają autentyzmem i unikalną barwą głosów.

Instrumentaliści oraz kapele kurpiowskie, dbający o zachowanie tradycyjnego brzmienia instrumentów ludowych.

Kategoria „Mistrz i uczeń" – uznawana za najważniejszy element przeglądu. Jej celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz bezpośrednie przekazywanie wiedzy i umiejętności młodszym pokoleniom, co gwarantuje przetrwanie kurpiowskiej tożsamości.

Organizatorzy zaplanowali także występ profesjonalistów - Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie, który nada całemu wydarzeniu wyjątkowego charakteru.

Emocje konkursowe potrwają do późnego popołudnia. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród ufundowanych przez organizatorów i sponsorów zaplanowano na godzinę 15:30. To właśnie wtedy dowiemy się, którzy wykonawcy zdobyli uznanie jury i zostali mianowani najlepszymi ambasadorami kultury kurpiowskiej w 2026 roku.

Dla tych, którzy nie mogą pojawić się osobiście w Ostrołęckim Centrum Kultury, przygotowano specjalne udogodnienie. Cały przegląd jest dostępny bez wychodzenia z domu. Organizatorzy realizują transmisję na żywo, dzięki której dźwięki harmonii pedałowej i kurpiowskie pieśni mogą dotrzeć do odbiorców w każdym zakątku świata.