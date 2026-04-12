eOstroleka.pl
Ostrołęka, TRANSMISJA NA ŻYWO

Folklorystyczne święto w Ostrołęce: Kilkudziesięciu artystów na scenie OCK [TRANSMISJA NA ŻYWO]

zdjecie 6596
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
zdjecie 6596
Posłuchaj

Dźwięki harmonii pedałowej i tradycyjne pieśni opanowały dziś Ostrołękę. Trwająca od rana 42. edycja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych to nie tylko prestiżowy konkurs dla kilkudziesięciu artystów, ale przede wszystkim żywa lekcja historii.

W tegorocznych przesłuchaniach konkursowych bierze udział kilkudziesięciu artystów z całego regionu. Program wydarzenia został starannie zaplanowany i podzielony na kilka kluczowych etapów. Na scenie prezentują się kolejno:

  • Soliści i grupy śpiewacze, którzy zachwycają autentyzmem i unikalną barwą głosów.
  • Instrumentaliści oraz kapele kurpiowskie, dbający o zachowanie tradycyjnego brzmienia instrumentów ludowych.
  • Kategoria „Mistrz i uczeń” – uznawana za najważniejszy element przeglądu. Jej celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz bezpośrednie przekazywanie wiedzy i umiejętności młodszym pokoleniom, co gwarantuje przetrwanie kurpiowskiej tożsamości.

Organizatorzy zaplanowali także występ profesjonalistów - Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie, który nada całemu wydarzeniu wyjątkowego charakteru.

Emocje konkursowe potrwają do późnego popołudnia. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród ufundowanych przez organizatorów i sponsorów zaplanowano na godzinę 15:30. To właśnie wtedy dowiemy się, którzy wykonawcy zdobyli uznanie jury i zostali mianowani najlepszymi ambasadorami kultury kurpiowskiej w 2026 roku.

Dla tych, którzy nie mogą pojawić się osobiście w Ostrołęckim Centrum Kultury, przygotowano specjalne udogodnienie. Cały przegląd jest dostępny bez wychodzenia z domu. Organizatorzy realizują transmisję na żywo, dzięki której dźwięki harmonii pedałowej i kurpiowskie pieśni mogą dotrzeć do odbiorców w każdym zakątku świata.

Materiał filmowy 1 :
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×