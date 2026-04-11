Wielkie odliczanie do XXXI Wesela Kurpiowskiego! Kadzidło szykuje się na trzydniowe święto folkloru

To będzie wyjątkowa edycja jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. W dniach 19–21 czerwca Kadzidło stanie się stolicą tradycji, a wszystko to w ramach XXXI Wesela Kurpiowskiego – Festiwalu Folkloru Weselnego. Organizatorzy właśnie dopinają program na ostatni guzik.
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki tętni życiem. Trwają intensywne przygotowania: od wysyłania zaproszeń, przez pozyskiwanie patronatów, aż po ustalanie szczegółów logistycznych. Tegoroczna edycja obiecuje trzy dni wypełnione muzyką, tańcem i barwnymi obrzędami, które przyciągną gości nie tylko z regionu, ale i z całej Polski.
Program pełen atrakcji
Festiwal rozpocznie się w piątek koncertem kapel ludowych, który zwieńczy integracyjna potańcówka. Sobota upłynie pod znakiem oficjalnego otwarcia i prezentacji zespołów folklorystycznych – zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych, które przybliżą widzom weselne tradycje swoich regionów.
Kulminacyjnym punktem będzie niedziela. To wtedy zespół „Kurpianka” zaprezentuje widowisko obrzędowe Wesela Kurpiowskiego. Nie zabraknie tradycyjnego korowodu, ceremonii kościelnej oraz widowiskowych oczepin i wianowania. Imprezę zamknie koncert gwiazdy muzyki rozrywkowej.
Ważne zmiany organizacyjne
Warto zwrócić uwagę na lokalizację wydarzenia. Ze względu na trwający remont Zagrody Kurpiowskiej, tegoroczna zabawa przenosi się bezpośrednio pod Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz na specjalną scenę, która zostanie ustawiona na ulicy Kościuszki. Taki powrót do centrum miejscowości ma przypomnieć klimat dawnych lat.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie Weselny Jarmark Folklorystyczny oraz Dni Kurpiowskie przygotowane przez lokalną młodzież i dzieci.
Wsparcie i patronaty
Projekt pod nazwą „XXXI Wesele Kurpiowskie w Kadzidle – spotkanie kultur” jest realizowany dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Stowarzyszenie Kulturalne „Kurpianka” z otwartego konkursu ofert Powiatu Ostrołęckiego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Głównymi organizatorami są: Wójt Gminy Kadzidło Anna Śniadach, Gmina Kadzidło, Parafia pw. Ducha Świętego oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej. Szczegółowy program minutowy zostanie opublikowany już wkrótce.
Wasze opinie
~Kurp, 10:07 11-04-2026, 0%
Przeniescie do lasu. Lipa te wesela. Nikt tego już nie ogląda. Po zmianie władzy będzie coś lepszego może. Teraz to kadzidło bida z nędzą. Dzięki tej nowej władzy. Jedną osobę za to należy pochwalić. Naszą sołtys Iwonę. Ta kobieta coś próbuje w tym Kadzidle. Brawo
~Ciotka Teodozja, 10:25 11-04-2026, 50%
Szanowni państwo! Czy również wy, podobnie jak ja, uważacie, że od dwóch lat, w Kadzidle, słońce świeci jaśniej, powietrze jest czystsze, a życie przyjemniejsze?
I żadne skargi, żadne zaklęcia, ni żałosne jęki i zawodzenia darkowców, tego nie zmienią!
Pozdrawiam...
~Rz, 10:40 11-04-2026, 50%
@~Ciotka Teodozja
A dlaczego tak jest??? Bo na stronie gminy Kadzidło zablokowano komentarze i nie można się swobodnie wypowiedzieć jak to było za Darka! Władze boją się reakcji ludzi i komentarzy więc najlepiej nie dopuścić ludzi do głosu! Powietrze będzie czystsze ale jak długo to się okaże?Do następnych wyborów.....
~Ciotka Teodozja, 10:51 11-04-2026, 50%
@~Rz
Ówczesne komentarze, niestety, były jedną, wielką kloaką i cuchnącym szambem, (nie można wykluczyć, że ręcznie sterowanym), więc dobrze się stało, że uniemożliwiono kontynuowanie tego śmierdzącego procederu!
Teraz można oddychać czystym powietrzem!
Pozdrawiam...
~Kurier inpost, 12:54 11-04-2026, -
Boję się wesela kurpiowskiego.
No i boję się małolata 🫣
~Michał, 14:19 11-04-2026, 50%
Komenty poblokowane bo boi sie tego co będą pisać ludzie.ma swoje 5 minut . Szkoda tylko gminy bo wszystko niszczeje. Wybrana na przekór Darkowi.
~Lena, 16:39 11-04-2026, -
@~Michał
Nie da sie ukryć, że wszystko ciągnie w dół. Minęły dwa lata i nie licząc zmian na stołkach, to niewiele się wydarzyło. A ciocia Teodozja, którą jest chyba pani wójt, ciągle pisze o tym świeżym powietrzu, nowej jakości, tylko jak zapytasz, na czym ta nowa jakość polega, to noc nie odpisuje. Mam wrażenie, że nowa władza obrała podobną drogę jak PiS, czyli przez kościół i religijność chce sobie zjednać wyborców. A to chyba jednak nie tędy droga
~Ciotka Teodozja, 17:59 11-04-2026, -
@~Lena
Szanowna Leno! Strzeliłaś jak kulą w płot! Pani wójt - jak mnie pamięć nie myli - nosi imiona: Anna Agnieszka, a ja jestem Teodozja! Jak więc mogę być "panią wójt?!"
Pozdrawiam...
