Wielkie odliczanie do XXXI Wesela Kurpiowskiego! Kadzidło szykuje się na trzydniowe święto folkloru

To będzie wyjątkowa edycja jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. W dniach 19–21 czerwca Kadzidło stanie się stolicą tradycji, a wszystko to w ramach XXXI Wesela Kurpiowskiego – Festiwalu Folkloru Weselnego. Organizatorzy właśnie dopinają program na ostatni guzik.

Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki tętni życiem. Trwają intensywne przygotowania: od wysyłania zaproszeń, przez pozyskiwanie patronatów, aż po ustalanie szczegółów logistycznych. Tegoroczna edycja obiecuje trzy dni wypełnione muzyką, tańcem i barwnymi obrzędami, które przyciągną gości nie tylko z regionu, ale i z całej Polski.

Program pełen atrakcji

Festiwal rozpocznie się w piątek koncertem kapel ludowych, który zwieńczy integracyjna potańcówka. Sobota upłynie pod znakiem oficjalnego otwarcia i prezentacji zespołów folklorystycznych – zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych, które przybliżą widzom weselne tradycje swoich regionów.

Kulminacyjnym punktem będzie niedziela. To wtedy zespół „Kurpianka” zaprezentuje widowisko obrzędowe Wesela Kurpiowskiego. Nie zabraknie tradycyjnego korowodu, ceremonii kościelnej oraz widowiskowych oczepin i wianowania. Imprezę zamknie koncert gwiazdy muzyki rozrywkowej.

Ważne zmiany organizacyjne

Warto zwrócić uwagę na lokalizację wydarzenia. Ze względu na trwający remont Zagrody Kurpiowskiej, tegoroczna zabawa przenosi się bezpośrednio pod Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz na specjalną scenę, która zostanie ustawiona na ulicy Kościuszki. Taki powrót do centrum miejscowości ma przypomnieć klimat dawnych lat.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie Weselny Jarmark Folklorystyczny oraz Dni Kurpiowskie przygotowane przez lokalną młodzież i dzieci.

Wsparcie i patronaty

Projekt pod nazwą „XXXI Wesele Kurpiowskie w Kadzidle – spotkanie kultur” jest realizowany dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Stowarzyszenie Kulturalne „Kurpianka” z otwartego konkursu ofert Powiatu Ostrołęckiego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Głównymi organizatorami są: Wójt Gminy Kadzidło Anna Śniadach, Gmina Kadzidło, Parafia pw. Ducha Świętego oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej. Szczegółowy program minutowy zostanie opublikowany już wkrótce.