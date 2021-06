Mazowieccy terytorialsi ćwiczą walki w budynkach [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Na wyposażenie 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej trafiły w ostatnim czasie nowoczesne zestawy pozwalające na prowadzenie symulacji walk w terenie zurbanizowanym i ćwiczeń taktycznych w gęsto zabudowanych obszarach.

Zestawy UTM (Ultimate Training Munition), na których od kwietnia ćwiczą mazowieccy terytorialsi, zawierają pociski barwiące, charakteryzujące się znacznie mniejszą energią początkową od amunicji bojowej. Mniejszy dystans prowadzenia ognia pozwala na wykorzystanie zestawów konwersyjnych do symulowaniu walk w terenie zurbanizowanym, pozwalają one na prowadzenie realistycznych ćwiczeń taktycznych przy lepszym odzwierciedleniu rzeczywistych trafień niż np. stosowanie symulatorów laserowych i nabojów ślepych. Dzięki zastosowaniu zestawu konwersyjnego każdy żołnierz może korzystać z broni, która została mu przydzielona i której używa podczas szkoleń rotacyjnych, ma możliwość bezpiecznej nauki posługiwania się bronią przy zachowaniu pełnego realizmu pola walki, w tym m.in. treningu Force – on – Force czyli treningu z możliwością wymiany ognia po miedzy uczestnikami szkolenia.

Pilotażowe szkolenie z UTM przeprowadzone zostało przez przedstawicieli radomskiej firmy, którzy w profesjonalny sposób przekazywali żołnierzom 5 Brygady swoją wiedzę merytoryczną oraz techniczną, a także czuwali nam treningiem bojowym. W szkoleniu udział wzięli dowódcy kompanii i plutonów, którzy podczas prowadzenia szkoleń rotacyjnych z żołnierzami będą mogli przekazać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu użytkowania systemów konwersyjnych.

UTM podczas szkolenia zintegrowanego w siedleckim batalionie

Jednym z elementów szkolenia zintegrowanego, które od 15 do 28 maja odbywali siedleccy terytorialsi w swoim rejonie odpowiedzialności, było działanie żołnierza w terenie zurbanizowanym. Poruszanie się po ulicach, walki w pomieszczeniach, wchodzenie do budynków i budowanie systemu obrony w opanowanych budynkach to zagadnienia szkoleniowe podczas, których po raz pierwszy żołnierze - ochotnicy mieli możliwość zastosować systemy konwersyjne UTM do karabinka GROT.

Możliwość prowadzenia ognia podczas walki w rejonie zurbanizowanym w dużym stopniu odzwierciedla realizm pola walki. Każdy żołnierz mógł na własnej skórze przekonać się jak ważna jest dyscyplina podczas działania oraz dbałość o procedury taktyczne, a także nieustanna analiza pola walki i dynamicznej sytuacji taktycznej.

- wyjaśnia por. Beata Noskowicz, dowódca szkolenia zintegrowanego.

Źródło: 5 MBOT/eOstroleka.pl