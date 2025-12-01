Mazowsze likwiduje „białe plamy” w opiece nad dziećmi. Ruszył ważny program dla gmin

REKLAMA

Województwo mazowieckie przyspiesza rozwój opieki wczesnodziecięcej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim intensyfikuje działania, by w każdej gminie rodzice mieli dostęp do żłobka lub dziennego opiekuna. Do 12 grudnia samorządy mogą składać wnioski w programie „Aktywny Dzienny Opiekun w gminie 2026”. To szansa na 300 tys. zł dofinansowania na start.

Rozwój sieci placówek opiekuńczych to nie tylko wsparcie dla rodziców planujących powrót na rynek pracy, ale przede wszystkim inwestycja w rozwój społeczno-emocjonalny i poznawczy najmłodszych. Mimo że statystyki rosną, na mapie Mazowsza wciąż widnieją tzw. „białe plamy” – gminy, w których brakuje jakiejkolwiek formy opieki instytucjonalnej dla dzieci do lat 3.

Koniec z wykluczeniem terytorialnym – „białe plamy” znikają z mapy Mazowsza

Aktualnie na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje ponad 2,1 tys. instytucji opieki, oferujących łącznie ponad 44 tys. miejsc dla maluchów. Wskaźnik "użłobkowienia" w regionie wynosi obecnie 50 proc. To dużo, ale ambicje rządu i władz wojewódzkich są znacznie większe.

Jeszcze niedawno aż w 150 gminach na Mazowszu nie było ani jednego żłobka – publicznego czy prywatnego. Dzięki rządowemu wsparciu sytuacja ta zmieniła się już w 36 gminach, a kilkadziesiąt kolejnych podjęło działania zmierzające do otwarcia pierwszych placówek.

Dziś chcemy rozmawiać o tym, co jeszcze możemy wspólnie zrobić. Są jeszcze gminy, które nie podjęły działań, by zapewnić tego rodzaju usługi rodzicom. I to jest obszar naszego dzisiejszego zainteresowania, aby odmienić sytuację rodzin mieszkających w tych gminach.

– podkreślała podczas konferencji prasowej Aleksandra Gajewska, wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Aktywny Dzienny Opiekun w gminie 2026” – finansowe wsparcie dla samorządów

Kluczem do sukcesu ma być program „Aktywny Dzienny Opiekun w gminie 2026”. Jest on dedykowany przede wszystkim mniejszym gminom, gdzie budowa dużego żłobka może być nieekonomiczna lub trudna organizacyjnie. Instytucja dziennego opiekuna to bardziej kameralna, elastyczna i bezpieczna forma opieki, idealna dla lokalnych społeczności.

Co zyskują gminy przystępujące do programu?

300 tys. zł jednorazowego wsparcia na stworzenie miejsca opieki.

8 tys. zł miesięcznie na utrzymanie funkcjonowania tych miejsc.

Nabór wniosków trwa tylko do 12 grudnia, dlatego władze wojewódzkie apelują do samorządowców o szybkie działanie.

– Zachęcamy gminy, które są białymi plamami pod względem dostępu do oferty opieki wczesnodziecięcej, do składania wniosków. Ten program to przykład dobrej współpracy między rządem a samorządami.

– mówił Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.

Inwestycja w rozwój dziecka i rynek pracy

Rozbudowa sieci żłobków i klubów dziecięcych to korzyść dwustronna. Z jednej strony, dzieci zyskują możliwość kontaktu z rówieśnikami i profesjonalną opiekę, co stymuluje ich rozwój. Z drugiej – rodzice, a zwłaszcza matki, otrzymują realną szansę na powrót do aktywności zawodowej.

Rząd zapowiada również dbałość o jakość. Od przyszłego roku mają obowiązywać nowe standardy jakości opieki, które zagwarantują, że rozwój dziecka będzie priorytetem w każdej placówce.

– Realizujemy największy w historii program opieki wczesnodziecięcej. Zmieniamy całkowicie podejście do tych usług, likwidując bariery w dostępie terytorialnym i finansowym.

– podsumowała wiceministra Gajewska.

