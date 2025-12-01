eOstroleka.pl
Region,

Mazowsze likwiduje „białe plamy” w opiece nad dziećmi. Ruszył ważny program dla gmin

REKLAMA
zdjecie 5093
zdjęcie ilustracyjnezdjęcie ilustracyjne
REKLAMA
Posłuchaj

Województwo mazowieckie przyspiesza rozwój opieki wczesnodziecięcej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim intensyfikuje działania, by w każdej gminie rodzice mieli dostęp do żłobka lub dziennego opiekuna. Do 12 grudnia samorządy mogą składać wnioski w programie „Aktywny Dzienny Opiekun w gminie 2026”. To szansa na 300 tys. zł dofinansowania na start.

Rozwój sieci placówek opiekuńczych to nie tylko wsparcie dla rodziców planujących powrót na rynek pracy, ale przede wszystkim inwestycja w rozwój społeczno-emocjonalny i poznawczy najmłodszych. Mimo że statystyki rosną, na mapie Mazowsza wciąż widnieją tzw. „białe plamy” – gminy, w których brakuje jakiejkolwiek formy opieki instytucjonalnej dla dzieci do lat 3.

Koniec z wykluczeniem terytorialnym – „białe plamy” znikają z mapy Mazowsza

Aktualnie na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje ponad 2,1 tys. instytucji opieki, oferujących łącznie ponad 44 tys. miejsc dla maluchów. Wskaźnik "użłobkowienia" w regionie wynosi obecnie 50 proc. To dużo, ale ambicje rządu i władz wojewódzkich są znacznie większe.

Jeszcze niedawno aż w 150 gminach na Mazowszu nie było ani jednego żłobka – publicznego czy prywatnego. Dzięki rządowemu wsparciu sytuacja ta zmieniła się już w 36 gminach, a kilkadziesiąt kolejnych podjęło działania zmierzające do otwarcia pierwszych placówek.

Dziś chcemy rozmawiać o tym, co jeszcze możemy wspólnie zrobić. Są jeszcze gminy, które nie podjęły działań, by zapewnić tego rodzaju usługi rodzicom. I to jest obszar naszego dzisiejszego zainteresowania, aby odmienić sytuację rodzin mieszkających w tych gminach.

– podkreślała podczas konferencji prasowej Aleksandra Gajewska, wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Aktywny Dzienny Opiekun w gminie 2026” – finansowe wsparcie dla samorządów

Kluczem do sukcesu ma być program „Aktywny Dzienny Opiekun w gminie 2026”. Jest on dedykowany przede wszystkim mniejszym gminom, gdzie budowa dużego żłobka może być nieekonomiczna lub trudna organizacyjnie. Instytucja dziennego opiekuna to bardziej kameralna, elastyczna i bezpieczna forma opieki, idealna dla lokalnych społeczności.

Co zyskują gminy przystępujące do programu?

  • 300 tys. zł jednorazowego wsparcia na stworzenie miejsca opieki.
  • 8 tys. zł miesięcznie na utrzymanie funkcjonowania tych miejsc.

Nabór wniosków trwa tylko do 12 grudnia, dlatego władze wojewódzkie apelują do samorządowców o szybkie działanie.

– Zachęcamy gminy, które są białymi plamami pod względem dostępu do oferty opieki wczesnodziecięcej, do składania wniosków. Ten program to przykład dobrej współpracy między rządem a samorządami.

– mówił Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.

Inwestycja w rozwój dziecka i rynek pracy

Rozbudowa sieci żłobków i klubów dziecięcych to korzyść dwustronna. Z jednej strony, dzieci zyskują możliwość kontaktu z rówieśnikami i profesjonalną opiekę, co stymuluje ich rozwój. Z drugiej – rodzice, a zwłaszcza matki, otrzymują realną szansę na powrót do aktywności zawodowej.

Rząd zapowiada również dbałość o jakość. Od przyszłego roku mają obowiązywać nowe standardy jakości opieki, które zagwarantują, że rozwój dziecka będzie priorytetem w każdej placówce.

– Realizujemy największy w historii program opieki wczesnodziecięcej. Zmieniamy całkowicie podejście do tych usług, likwidując bariery w dostępie terytorialnym i finansowym.

– podsumowała wiceministra Gajewska.

Źródło: eOstrołęka.pl/Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Więcej o: Mazowsze, żłobek, dziecko, opieka nad dzieckiem

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8  9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
20:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
zgłoś wydarzenie
×