Ostrołęka,

Bocheński i Sasin w Ostrołęce. Spotkanie z politykami PiS

W piątek 5 grudnia o godz. 19:00 w Ostrołęce odbędzie się spotkanie z dwoma politykami Prawa i Sprawiedliwości - Tobiaszem Bocheńskim i Jackiem Sasinem.

Bocheński to europoseł, wiceprezes PiS, były wojewoda łódzki i wojewoda mazowiecki. Był kandydatem na prezydenta Warszawy w 2024 r. 

Z kolei Sasin to również były wojewoda mazowiecki, do tego były zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, ministr w KPRM, wicepremier oraz minister aktywów państwowych.

Obaj politycy PiS przyjadą w najbliższy piątek do Ostrołęki. - Do zobaczenia w Ostrołęce 5 grudnia o 19:00 we WSAP-ie - zaprasza poseł ziemi ostrołęckiej Marcin Grabowski.

Spotkanie odbędzie się 5.12.2025 o godz. 19:00 w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce.

