Ile zarabiamy w Ostrołęce? Możecie być zaskoczeni!

Mieszkańcy Ostrołęki zarabiają powyżej średniej krajowej, choć do warszawskiego poziomu wciąż daleko. Na konferencji prasowej Urzędu Statystycznego dowiedzieliśmy się więcej o zarobkach w naszym regionie.

Najnowsze dane Urzędu Statystycznego w Warszawie, przedstawione na środowej konferencji prasowej pokazują, że mediana wynagrodzeń w Ostrołęce wynosi 7500 złotych brutto. 7,5 tys. zł brutto na umowie o pracę to około 5,4 tys. zł (na rękę). Dokładna kwota może się nieznacznie różnić w zależności od indywidualnych ustaleń i ulg, ale to jest najczęściej podawana wartość dla standardowego zatrudnienia.

To dobra wiadomość dla lokalnego rynku pracy. Ostrołęczanie mogą pochwalić się zarobkami wyższymi niż przeciętny Polak, którego mediana wynagrodzeń wynosi 7269,13 złotych brutto. Gdy jednak spojrzymy szerzej na podregion ostrołęcki, obraz jest już mniej optymistyczny. Mediana wynagrodzeń dla całego obszaru to 6689,69 złotych brutto, czyli ponad 800 złotych mniej niż w samej Ostrołęce. To pokazuje wyraźny podział między miastem a okolicznymi gminami.

Mimo że Ostrołęka wypada lepiej od krajowej średniej, do poziomu całego województwa mazowieckiego wciąż sporo brakuje. Mediana dla Mazowsza wynosi 8226,06 złotych brutto, co oznacza różnicę ponad 700 złotych na niekorzyść mieszkańców naszego miasta. Ta przepaść to efekt dominacji Warszawy i okolicznych powiatów, gdzie koncentrują się najlepiej płatne miejsca pracy.

Warto przypomnieć, że mediana to wartość środkowa, dzieląca populację na dwie równe części. Połowa pracujących zarabia mniej, połowa więcej. To bardziej miarodajny wskaźnik niż średnia arytmetyczna, która może być zawyżana przez nieliczne bardzo wysokie zarobki. Dane Urzędu Statystycznego pokazują, że choć Ostrołęka radzi sobie nieźle na mapie Polski, lokalny rynek pracy wciąż ma potencjał wzrostu, szczególnie w kontekście wyrównywania standardów płacowych z resztą Mazowsza.