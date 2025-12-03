Podregion ostrołęcki - unikat czy raczej soczewka skupiająca wyzwania stojące przed Mazowszem i Polską? [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Urząd Statystyczny w Warszawie przedstawił najnowsze dane dotyczące podregionu ostrołęckiego. Z analizy wynika, że region zmaga się z poważnymi wyzwaniami demograficznymi, choć w niektórych aspektach wypada lepiej niż średnia dla całego województwa mazowieckiego.

W Ostrołęce odbyła się konferencja prasowa Urzędu Statystycznego, na której przedstawiono dane dotyczące podregionu ostrołęckiego. Z mediami spotkali się zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego Tomasz Zegar oraz specjalista ds. kontaktów z mediami Marcin Kałuski.

Podregion ostrołęcki, obejmujący sześć powiatów (makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski oraz miasto Ostrołęka), konsekwentnie traci mieszkańców. Według danych na 30 czerwca 2025 roku liczba ludności wyniosła 364 661 osób, co oznacza spadek o 2453 osoby w porównaniu z rokiem poprzednim. Prognozy nie są optymistyczne – w 2060 roku w podregionie ma mieszkać zaledwie 283,5 tysiąca osób, czyli o 82,5 tysiąca mniej niż obecnie.

Dane demograficzne potwierdzają proces starzenia się społeczeństwa. Ludność poniżej 25 lat stanowi obecnie 27,1 procent ogółu, podczas gdy osoby w wieku 65 lat i więcej to już 19,8 procent populacji. Przyrost naturalny na tysiąc mieszkańców był ujemny i wyniósł minus 4,1.

Bezrobocie spada. Jest bezpieczniej!

Lepiej wygląda sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego w podregionie ostrołęckim wyniosła 8,2 procent na koniec czerwca 2025 roku. Warto zauważyć, że wskaźnik bezrobocia systematycznie spada – w 2005 roku wynosił aż 22,9 procent, a jeszcze w 2018 roku sięgał 10 procent. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 11 533 osoby, z czego 48,1 procent stanowiły kobiety. Bez prawa do zasiłku pozostawało 84,4 procent bezrobotnych, a 17,6 procent stanowili niepracujący dotychczas. Na wsi mieszkało 63,1 procent zarejestrowanych bezrobotnych.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, od początku 2025 roku policja stwierdziła 3413 przestępstw, z czego 36,4 procent stanowiły przestępstwa kryminalne. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego ogółem przestępstw było mniej o 6783 (spadek o 66,5 procent). Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw wyniósł 83 procent.