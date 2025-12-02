eOstroleka.pl
Ostrołęka,

"Zielono nam”: muzeum w Ostrołęce zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawie jubileuszowej!

zdjecie 2502
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w OstrołęceMuzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce kontynuuje obchody swojego 50-lecia i zaprasza na wyjątkowe spotkanie poświęcone jubileuszowej ekspozycji. Już w niedzielę, 7 grudnia 2025 roku, o godzinie 12.00, odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie zatytułowanej „Zielono nam”.

Ekspozycja „Zielono nam” została zorganizowana specjalnie z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Stanowi ona podsumowanie półwiecza działalności instytucji, prezentując jej dorobek i bogate zbiory.

Gości po wystawie oprowadzi jej kuratorka, Aneta Żebrowska. Będzie to doskonała okazja, by poznać kulisy powstawania wystawy, zrozumieć kontekst prezentowanych eksponatów i dowiedzieć się więcej o historii muzeum z perspektywy osoby odpowiedzialnej za kształt ekspozycji.

Informacje dla zwiedzających

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Zielono nam”

Kiedy: 7 grudnia 2025 r. (niedziela), godzina 12.00

Gdzie: budynek Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Plac gen. J. Bema 8, Ostrołęka

Wstęp: udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji i pogłębienia wiedzy o kurpiowskiej kulturze oraz historii ostrołęckiego Muzeum.

Źródło: eOstrołęka.pl/Muzeum Kultury Kurpiowskiej
Więcej o: muzeum kultury kurpiowskiej, ostrołęka, 50-lecie istnienia muzeum, "zielono nam"

Wasze opinie

×