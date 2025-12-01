eOstroleka.pl
Muzeum Kultury Kurpiowskiej zaprasza na świąteczne warsztaty w czasie jarmarku!

Zbliżający się III Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrołęce, organizowany przez Urząd Miasta, odbędzie się w dniach 4-7 grudnia 2025 r.. Muzeum Kultury Kurpiowskiej przygotowało specjalną atrakcję dla wszystkich odwiedzających centrum miasta: serię kreatywnych warsztatów choinkowych.

Muzeum zaprasza, aby podczas wizyty na jarmarku koniecznie wstąpić na plac Gen. J. Bema 8, gdzie czekają pomysły na tradycyjne ozdoby świąteczne.

Program świątecznych warsztatów

Warsztaty będą odbywały się każdego dnia jarmarku w godzinach popołudniowych:

4 grudnia 2025 (czwartek) godz. 16:00-19:00 - „Anielskie warsztaty”- tworzenie ozdób na choinkę.

5 grudnia 2025 (piątek) godz. 16:00-19:00 - warsztaty „Jeżyki - kurpiowskie bombki”.

6 grudnia 2025 (sobota) godz. 16:00-19:00 - warsztaty „Świąteczne lampiony”.

Dodatkowe atrakcje i informacje

Oprócz zajęć twórczych, na gości czeka również strefa do pamiątkowych zdjęć:

„Przy kominku” - świąteczna ścianka do fotografowania.

Lokalizacja: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pl. gen. J. Bema 8.

Wstęp: Opłata za udział w warsztatach i wstęp do muzeum wynosi 8 zł (w cenie biletu ulgowego).

