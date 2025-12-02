Kreatywna "Niedziela w Muzeum". Zrób własną szopkę bożonarodzeniową!

REKLAMA

W nadchodzącą niedzielę, 7 grudnia 2025 roku, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na kolejne, inspirujące spotkanie z cyklu „Niedziela w Muzeum”. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod świątecznym hasłem „Szopka bożonarodzeniowa” i z pewnością wprowadzi uczestników w magiczny nastrój oczekiwania na Boże Narodzenie.

Powrót do świątecznej tradycji

Muzealnicy powrócą wspomnieniami do popularnej wystawy „Szopki krakowskie”, którą mogliśmy podziwiać w grudniu 2016 roku. Kontynuując ten piękny, bożonarodzeniowy akcent, przygotowano specjalne warsztaty twórcze.

Goście, zarówno dzieci, jak i dorośli, będą mieli niepowtarzalną okazję, by własnoręcznie wykonać bożonarodzeniowe szopki. Organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne, naturalne materiały, co gwarantuje, że każda stworzona dekoracja będzie unikatowa i ekologiczna.

Będzie to wspólne, kreatywne spotkanie w gronie znajomych i rodziny, podczas którego uczestnicy stworzą niepowtarzalną świąteczną ozdobę do swojego domu.

Informacje praktyczne i zapisy

Co: rodzinne spotkanie twórcze „Szopka bożonarodzeniowa”

Gdzie: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Plac gen. J. Bema 8, Ostrołęka

Kiedy: 7 grudnia 2025 r., godz. 11.00

Opłata: 15 zł od osoby

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego by wziąć udział w warsztatach, obowiązują wcześniejsze zapisy.

Zapisy: telefonicznie pod numerem 29 764 54 43 wew. 43.

Nie przegap okazji do stworzenia wyjątkowej, świątecznej pamiątki w gronie najbliższych!

Źródło: eOstrołęka.pl/Muzeum Kultury Kurpiowskiej