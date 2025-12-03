III Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrołęce 2025 – Sprawdź pełny program i atrakcje!

REKLAMA

Już w ten czwartek, 4 grudnia 2025 r., Ostrołęka rozbłyśnie tysiącem świateł. Na Placu Bema startuje III Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy. W programie: spotkanie z Mikołajem, darmowa karuzela wenecka, koncerty oraz bogata oferta warsztatów artystycznych w Galerii Ostrołęka i Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Sprawdź, co będzie się działo dzień po dniu!

Magia świąt zawita do naszego miasta na cztery dni – od 4 do 7 grudnia. To doskonała okazja, aby poczuć świąteczny klimat, kupić regionalne rękodzieło, spróbować lokalnych przysmaków i wziąć udział w kreatywnych zajęciach.

Oficjalne otwarcie i iluminacje – Czwartek (4 grudnia)

Startujemy w samo południe! Już o godz. 12:00 otwarte zostaną domki handlowe i strefa gastronomiczna, a na scenie zaprezentują się najmłodsi artyści z ostrołęckich przedszkoli i szkół.

Kulminacyjny moment nastąpi o godz. 16:00. Wtedy to władze miasta oficjalnie otworzą Jarmark i uruchomią świąteczne iluminacje, które ozdobią Ostrołękę. Wieczór uświetni występ Ostrołęckiego Chóru Kameralnego. Zabawa potrwa do godziny 20:00.

Muzyczny Piątek (5 grudnia)

Drugi dzień jarmarku rozpocznie się występem chóru seniorów z Centrum Aktywności Seniorów. Po nich scenę przejmą dzieci i młodzież ze szkół (do godz. 16:00). Stoiska handlowe i gastronomiczne będą czynne w godzinach 12:00–20:00.

Weekend pełen wrażeń i wizyta Świętego Mikołaja (6-7 grudnia)

W sobotę i niedzielę jarmark tętnić będzie życiem od 12:00 do 20:00. Na scenie wystąpią m.in.: Małgorzata Kocięcka, Przyjaciele Klubu Oczko, grupa teatralna Izabeli Gąski oraz Zespół Tańca Ludowego Ostrołęka.

Strefa Mikołaja na Placu Bema:

Czwartek i piątek: Elfy i pomocnicy Mikołaja poprowadzą warsztaty pisania listów.

Elfy i pomocnicy Mikołaja poprowadzą warsztaty pisania listów. Sobota (6 grudnia): O godz. 15:00 przybędzie Święty Mikołaj! Będzie czekał na dzieci w swojej chacie aż do 19:30.

O godz. 15:00 przybędzie Święty Mikołaj! Będzie czekał na dzieci w swojej chacie aż do 19:30. Niedziela (7 grudnia): Mikołaj również będzie dostępny dla najmłodszych.

Dodatkową atrakcją dla dzieci będzie wenecka karuzela, z której przez wszystkie dni jarmarku można korzystać bezpłatnie.

Kreatywne Warsztaty w Galerii Ostrołęka [SZCZEGÓŁOWY PROGRAM]

Galeria Ostrołęka (pl. gen. J. Bema 14) przygotowała bogaty program bezpłatnych warsztatów i sesji zdjęciowych.

Czwartek, 4 grudnia: 16:00 – 19:00: Warsztaty plastyczne „Zima za oknem” (sala na parterze). 17:00 – 19:00: Świąteczne mini-sesje fotograficzne (I piętro).

Piątek, 5 grudnia: 16:00 – 19:00: Warsztaty plastyczne „Pada śnieg” (sala na parterze). 17:00 – 19:00: Świąteczne mini-sesje fotograficzne (I piętro).

Sobota, 6 grudnia: 10:00 – 12:00 oraz 12:00 – 14:00: Warsztaty „Wieniec adwentowy” (tradycyjny i dekoracyjny). Uwaga: Obowiązują zapisy pod nr tel. 29 764 39 54. 16:00 – 19:00: Warsztaty plastyczne „Świąteczna choinka”. 17:00 – 19:00: Świąteczne mini-sesje fotograficzne.

Niedziela, 7 grudnia: 14:00 – 17:00: Mix świątecznych tematów – warsztaty plastyczne.



Sesje fotograficzne realizowane są przez Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne. Wstęp na wszystkie warsztaty w Galerii jest bezpłatny.

Tradycja i rękodzieło w Muzeum Kultury Kurpiowskiej

Muzeum Kultury Kurpiowskiej (pl. gen. J. Bema 8) zaprasza na płatne warsztaty (bilet wstępu 8 zł) oraz na świąteczną ściankę do zdjęć „Przy kominku”.

4.12 (czwartek): „Anielskie warsztaty” – ozdoby na choinkę (16:00-19:00).

5.12 (piątek): „Jeżyki – kurpiowskie bombki” (16:00-19:00).

6.12 (sobota): „Świąteczne lampiony” (16:00-19:00).

Niedziela Regionalna i inne atrakcje

Niedziela (7 grudnia) będzie dniem promującym tradycje i naturalne wyroby. Współorganizatorem wydarzeń jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W programie:

Warsztaty fotografii kulinarnej.

Warsztaty regionalne i kulinarne dla dzieci i dorosłych.

Koncert ZTL Ostrołęka.

Ekologiczne warsztaty recyklingowe w Urzędzie Miasta.

W sobotę warto zajrzeć również do Wytwórni Art przy ul. Głowackiego, gdzie w godz. 16:00–19:00 odbędą się warsztaty współorganizowane przez Radę Osiedla Stare Miasto.

Pomagamy! Podczas Jarmarku Młodzieżowa Rada Miasta prowadzić będzie zbiórkę karmy dla zwierząt. Pamiętajmy o czworonogach w ten zimowy czas!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości do wspólnego świętowania na Placu Bema!