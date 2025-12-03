eOstroleka.pl
Ostrołęka, NIE PRZEGAP

III Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrołęce 2025 – Sprawdź pełny program i atrakcje!

REKLAMA
zdjecie 1014
fot. archiwum eOstrołęka.plfot. archiwum eOstrołęka.pl
REKLAMA
Posłuchaj

Już w ten czwartek, 4 grudnia 2025 r., Ostrołęka rozbłyśnie tysiącem świateł. Na Placu Bema startuje III Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy. W programie: spotkanie z Mikołajem, darmowa karuzela wenecka, koncerty oraz bogata oferta warsztatów artystycznych w Galerii Ostrołęka i Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Sprawdź, co będzie się działo dzień po dniu!

Magia świąt zawita do naszego miasta na cztery dni – od 4 do 7 grudnia. To doskonała okazja, aby poczuć świąteczny klimat, kupić regionalne rękodzieło, spróbować lokalnych przysmaków i wziąć udział w kreatywnych zajęciach.

Oficjalne otwarcie i iluminacje – Czwartek (4 grudnia)

Startujemy w samo południe! Już o godz. 12:00 otwarte zostaną domki handlowe i strefa gastronomiczna, a na scenie zaprezentują się najmłodsi artyści z ostrołęckich przedszkoli i szkół.

Kulminacyjny moment nastąpi o godz. 16:00. Wtedy to władze miasta oficjalnie otworzą Jarmark i uruchomią świąteczne iluminacje, które ozdobią Ostrołękę. Wieczór uświetni występ Ostrołęckiego Chóru Kameralnego. Zabawa potrwa do godziny 20:00.

Muzyczny Piątek (5 grudnia)

Drugi dzień jarmarku rozpocznie się występem chóru seniorów z Centrum Aktywności Seniorów. Po nich scenę przejmą dzieci i młodzież ze szkół (do godz. 16:00). Stoiska handlowe i gastronomiczne będą czynne w godzinach 12:00–20:00.

Weekend pełen wrażeń i wizyta Świętego Mikołaja (6-7 grudnia)

W sobotę i niedzielę jarmark tętnić będzie życiem od 12:00 do 20:00. Na scenie wystąpią m.in.: Małgorzata Kocięcka, Przyjaciele Klubu Oczko, grupa teatralna Izabeli Gąski oraz Zespół Tańca Ludowego Ostrołęka.

Strefa Mikołaja na Placu Bema:

  • Czwartek i piątek: Elfy i pomocnicy Mikołaja poprowadzą warsztaty pisania listów.
  • Sobota (6 grudnia): O godz. 15:00 przybędzie Święty Mikołaj! Będzie czekał na dzieci w swojej chacie aż do 19:30.
  • Niedziela (7 grudnia): Mikołaj również będzie dostępny dla najmłodszych.

Dodatkową atrakcją dla dzieci będzie wenecka karuzela, z której przez wszystkie dni jarmarku można korzystać bezpłatnie.

Kreatywne Warsztaty w Galerii Ostrołęka [SZCZEGÓŁOWY PROGRAM]

Galeria Ostrołęka (pl. gen. J. Bema 14) przygotowała bogaty program bezpłatnych warsztatów i sesji zdjęciowych.

  • Czwartek, 4 grudnia:
    • 16:00 – 19:00: Warsztaty plastyczne „Zima za oknem” (sala na parterze).
    • 17:00 – 19:00: Świąteczne mini-sesje fotograficzne (I piętro).
  • Piątek, 5 grudnia:
    • 16:00 – 19:00: Warsztaty plastyczne „Pada śnieg” (sala na parterze).
    • 17:00 – 19:00: Świąteczne mini-sesje fotograficzne (I piętro).
  • Sobota, 6 grudnia:
    • 10:00 – 12:00 oraz 12:00 – 14:00: Warsztaty „Wieniec adwentowy” (tradycyjny i dekoracyjny). Uwaga: Obowiązują zapisy pod nr tel. 29 764 39 54.
    • 16:00 – 19:00: Warsztaty plastyczne „Świąteczna choinka”.
    • 17:00 – 19:00: Świąteczne mini-sesje fotograficzne.
  • Niedziela, 7 grudnia:
    • 14:00 – 17:00: Mix świątecznych tematów – warsztaty plastyczne.

Sesje fotograficzne realizowane są przez Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne. Wstęp na wszystkie warsztaty w Galerii jest bezpłatny.

Tradycja i rękodzieło w Muzeum Kultury Kurpiowskiej

Muzeum Kultury Kurpiowskiej (pl. gen. J. Bema 8) zaprasza na płatne warsztaty (bilet wstępu 8 zł) oraz na świąteczną ściankę do zdjęć „Przy kominku”.

  • 4.12 (czwartek): „Anielskie warsztaty” – ozdoby na choinkę (16:00-19:00).
  • 5.12 (piątek): „Jeżyki – kurpiowskie bombki” (16:00-19:00).
  • 6.12 (sobota): „Świąteczne lampiony” (16:00-19:00).

Niedziela Regionalna i inne atrakcje

Niedziela (7 grudnia) będzie dniem promującym tradycje i naturalne wyroby. Współorganizatorem wydarzeń jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W programie:

  • Warsztaty fotografii kulinarnej.
  • Warsztaty regionalne i kulinarne dla dzieci i dorosłych.
  • Koncert ZTL Ostrołęka.
  • Ekologiczne warsztaty recyklingowe w Urzędzie Miasta.

W sobotę warto zajrzeć również do Wytwórni Art przy ul. Głowackiego, gdzie w godz. 16:00–19:00 odbędą się warsztaty współorganizowane przez Radę Osiedla Stare Miasto.

Pomagamy! Podczas Jarmarku Młodzieżowa Rada Miasta prowadzić będzie zbiórkę karmy dla zwierząt. Pamiętajmy o czworonogach w ten zimowy czas!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości do wspólnego świętowania na Placu Bema!

Więcej o: Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy, świąteczne iluminacje, warsztaty artystyczne, Mikołaj w Ostrołęce, tradycyjne rękodzieło.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
zgłoś wydarzenie
×