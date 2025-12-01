Blokada na Głowackiego i Placu Bema: Zmiana organizacji ruchu od 1 do 11 Grudnia!

REKLAMA

REKLAMA

Mieszkańcy Ostrołęki muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu drogowym na terenie osiedla Stare Miasto. W związku z organizacją III Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, od poniedziałku 1 grudnia do wtorku 11 grudnia, wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

Choć sam jarmark odbędzie się w dniach 4-7 grudnia, to zamknięcia są konieczne ze względu na montaż i demontaż niezbędnych urządzeń i domków dla wystawców.

Całkowite wyłączenie z ruchu kołowego (1-11 Grudnia)

Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać od 1 grudnia (poniedziałek) od godziny 00:00 do 11 grudnia (wtorek) do godziny 22:00.

W tym terminie z ruchu kołowego zostaną wyłączone:

Ulica Bartosza Głowackiego: na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiktora Gomulickiego do skrzyżowania z placem gen. Józefa Bema i ulicą gen. Tadeusza Kościuszki. Plac gen. Józefa Bema Odcinek od skrzyżowania z ulicą Bartosza Głowackiego i ulicą gen. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Jana Kilińskiego, ulicą Króla Jana Kazimierza i ulicą Obozową. Odcinek od skrzyżowania z ulicą Bartosza Głowackiego i ulicą gen. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Farną i ulicą Staromostową. Ulica gen. Tadeusza Kościuszki: na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bartosza Głowackiego i placem gen. Józefa Bema do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską.

Zakaz parkowania i dodatkowe ostrzeżenia

Wskazane wyżej odcinki ulic i placów zostaną również całkowicie wyłączone z użytkowania jako parkingi. Przestrzeń ta jest niezbędna do ustawienia planowanych urządzeń jarmarkowych.

Uwaga do mieszkańców! Prosi się, aby mieszkańcy przestawili swoje pojazdy oraz nie parkowali ich na wskazanym obszarze już od soboty 29 listopada br..

Organizatorzy przepraszają za utrudnienia, licząc na zrozumienie i jednocześnie zapraszają do wspólnego cieszenia się radosną atmosferą III Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.