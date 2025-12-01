Sprawdź swoją ortografię! II miejskie dyktando ortograficzne w Ostrołęce już wkrótce!

REKLAMA

REKLAMA

Już 13 grudnia Ostrołęka stanie się areną zmagań dla wszystkich, którym nieobce są pułapki polskiej pisowni. Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka zaprasza na II Miejskie dyktando ortograficzne Ostrołęka 2025, które co roku przyciąga entuzjastów poprawnej polszczyzny.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:30 w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, przy ulicy Parkowej 6.

Ortografia w służbie historii regionalnej

Miejskie dyktando ortograficzne to nie tylko sprawdzian zasad pisowni, ale także unikatowy sposób na upowszechnianie wiedzy o regionie. Teksty dyktand tradycyjnie są ściśle związane z dziejami Ostrołęki oraz regionu kurpiowskiego. Uczestnicy mają okazję doskonalić umiejętność poprawnej pisowni, jednocześnie poznając nazwy własne i fakty historyczne związane z lokalną tradycją.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań humanistycznych oraz kształtowanie postaw zaangażowania w pielęgnowanie kultury języka polskiego.

Dla kogo jest dyktando?

Konkurs jest otwarty dla szerokiej publiczności i stanowi świetną rozrywkę edukacyjną dla:

Dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

Osób dorosłych, w szczególności mieszkańców Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.

Uczestnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe/edukacyjne. Warto zaznaczyć, że w zmaganiach nie mogą brać udziału studenci i absolwenci filologii polskiej.

Zgłoszenia pod linkiem

Organizatorzy zapewniają, że dyktando jest elementem szerszego projektu - „VI Kurpiowskiego Tryptyku Kulturalnego”, który cyklicznie promuje historię i kulturę Ostrołęki.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Ostrołęki.