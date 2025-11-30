Zakończyła się Świąteczna Zbiórka Żywności 2025 w Ostrołęce i powiecie! Imponujący wynik! [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Przez ostatnie dwa dni Ostrołęka i powiat ostrołęcki po raz kolejny udowodniły, że mają wielkie serca. Zakończyła się Świąteczna Zbiórka Żywności 2025, której celem było zebranie darów dla najbardziej potrzebujących rodzin z regionu.

Wolontariusze zjednoczeni w słusznej sprawie

Organizatorem akcji, jak co roku, były Mazowieckie Inicjatywy Społeczne. Przez dwa intensywne dni, od wczesnych godzin porannych, aż do zamknięcia placówek handlowych, na terenie Ostrołęki i powiatu można było spotkać wolontariuszy. Z uśmiechem i zaangażowaniem stali oni w sklepach, zachęcając klientów, aby podzielili się dobrem i wrzucili do koszyka dodatkowy produkt.

Równolegle, na magazynie trwała praca innej grupy wolontariuszy, którzy skrupulatnie zliczali zebrane dary. Ich precyzja była kluczowa w podsumowaniu całego przedsięwzięcia.

Imponujący wynik zbiórki

Tegoroczna zbiórka przerosła najśmielsze oczekiwania. Dzięki hojności mieszkańców udało się zebrać oszałamiającą ilość: 10 ton, 4 kilogramy i 32 gramy żywności!

To imponujący wynik, który świadczy o ogromnej wrażliwości i solidarności lokalnej społeczności.

Pomoc triumfuje: dary trafią do rodzin jeszcze przed świętami

Zebrana żywność jest już przygotowywana do dystrybucji. Organizatorzy zapewniają, że pomoc trafi do potrzebujących rodzin z Ostrołęki i powiatu jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Dzięki temu będą one mogły spędzić ten wyjątkowy czas w cieple i z poczuciem bezpieczeństwa.

Organizatorzy z Mazowieckich Inicjatyw Społecznych kierują ogromne słowa wdzięczności do wszystkich zaangażowanych.

Świąteczna Zbiórka Żywności 2025 zakończyła się wielkim triumfem dobra i empatii. To piękny, przedświąteczny przykład, jak wielką siłę ma lokalna społeczność, gdy działa razem.