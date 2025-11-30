eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Zakończyła się Świąteczna Zbiórka Żywności 2025 w Ostrołęce i powiecie! Imponujący wynik! [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 1122
eostrołęka.pleostrołęka.pl
REKLAMA
Posłuchaj

Przez ostatnie dwa dni Ostrołęka i powiat ostrołęcki po raz kolejny udowodniły, że mają wielkie serca. Zakończyła się Świąteczna Zbiórka Żywności 2025, której celem było zebranie darów dla najbardziej potrzebujących rodzin z regionu.

Wolontariusze zjednoczeni w słusznej sprawie

Organizatorem akcji, jak co roku, były Mazowieckie Inicjatywy Społeczne. Przez dwa intensywne dni, od wczesnych godzin porannych, aż do zamknięcia placówek handlowych, na terenie Ostrołęki i powiatu można było spotkać wolontariuszy. Z uśmiechem i zaangażowaniem stali oni w sklepach, zachęcając klientów, aby podzielili się dobrem i wrzucili do koszyka dodatkowy produkt.

Równolegle, na magazynie trwała praca innej grupy wolontariuszy, którzy skrupulatnie zliczali zebrane dary. Ich precyzja była kluczowa w podsumowaniu całego przedsięwzięcia.

Imponujący wynik zbiórki

Tegoroczna zbiórka przerosła najśmielsze oczekiwania. Dzięki hojności mieszkańców udało się zebrać oszałamiającą ilość: 10 ton, 4 kilogramy i 32 gramy żywności!

To imponujący wynik, który świadczy o ogromnej wrażliwości i solidarności lokalnej społeczności.

Pomoc triumfuje: dary trafią do rodzin jeszcze przed świętami

Zebrana żywność jest już przygotowywana do dystrybucji. Organizatorzy zapewniają, że pomoc trafi do potrzebujących rodzin z Ostrołęki i powiatu jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Dzięki temu będą one mogły spędzić ten wyjątkowy czas w cieple i z poczuciem bezpieczeństwa.

Organizatorzy z Mazowieckich Inicjatyw Społecznych kierują ogromne słowa wdzięczności do wszystkich zaangażowanych.

Świąteczna Zbiórka Żywności 2025 zakończyła się wielkim triumfem dobra i empatii. To piękny, przedświąteczny przykład, jak wielką siłę ma lokalna społeczność, gdy działa razem.

Więcej o: Świąteczna Zbiórka Żywności, Ostrołęka, Mazowieckie Inicjatywy Społeczne, wolontariusze, solidarność społeczna
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
listopad 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31  1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
zgłoś wydarzenie
×