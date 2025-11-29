Świąteczna Zbiórka Żywności 2025. Poseł Grabowski w roli wolontariusza. Towarzyszyli mu radni

REKLAMA

Poseł Marcin Grabowski był jednym z wolontariuszy tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności w Ostrołęce. Parlamentarzysta aktywnie włączył się w akcję charytatywną, zbierając wraz z innymi wolontariuszami produkty żywnościowe dla potrzebujących. W akcji wzięli również udział radny miejski Jarosław Łuba oraz radny osiedlowy Piotr Romanowski.

W swoim wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych poseł Grabowski podziękował za zaangażowanie wszystkim, którzy przyczylili się do akcji. Sam również stanął w sklepie z identyfikatorem i zbierał żywność dla potrzebujących.

O Świątecznej Zbiórce Żywności

Świąteczna Zbiórka Żywności to coroczna akcja charytatywna, która ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przed okresem świątecznym. Udział przedstawicieli władz lokalnych i parlamentarzystów w takich inicjatywach pokazuje, jak ważna jest współpraca różnych środowisk na rzecz wsparcia najbardziej potrzebujących członków społeczności.

Świąteczna Zbiórka Żywności w Ostrołęce ma już długoletnią i piękną tradycję - od samego początku jest koordynowana przez stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne (MIS).