eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Świąteczna Zbiórka Żywności 2025. Poseł Grabowski w roli wolontariusza. Towarzyszyli mu radni

REKLAMA
zdjecie 1122
REKLAMA
Posłuchaj

Poseł Marcin Grabowski był jednym z wolontariuszy tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności w Ostrołęce.  Parlamentarzysta aktywnie włączył się w akcję charytatywną, zbierając wraz z innymi wolontariuszami produkty żywnościowe dla potrzebujących. W akcji wzięli również udział radny miejski Jarosław Łuba oraz radny osiedlowy Piotr Romanowski.

W swoim wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych poseł Grabowski podziękował za zaangażowanie wszystkim, którzy przyczylili się do akcji. Sam również stanął w sklepie z identyfikatorem i zbierał żywność dla potrzebujących.

O Świątecznej Zbiórce Żywności

Świąteczna Zbiórka Żywności to coroczna akcja charytatywna, która ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przed okresem świątecznym.  Udział przedstawicieli władz lokalnych i parlamentarzystów w takich inicjatywach pokazuje, jak ważna jest współpraca różnych środowisk na rzecz wsparcia najbardziej potrzebujących członków społeczności.

Świąteczna Zbiórka Żywności w Ostrołęce ma już długoletnią i piękną tradycję - od samego początku jest koordynowana przez stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne (MIS).

Więcej o: Świąteczna Zbiórka Żywności, Marcin Grabowski, Ostrołęka, akcja charytatywna, Mazowieckie Inicjatywy Społeczne

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~Karoll, 21:07 29-11-2025,   67%
Kto wybrał tego posła ostatnia kadencji nie robi nic tylko świeci.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Hummer, 21:40 29-11-2025,   -
pisowiec zbiera, to na bank dla Ukraińców, bo to słudzy narodu Ukraińskiego!!!  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Rafi, 22:02 29-11-2025,   100%
No tak trzeba pracować żeby była druga kadencja w sejmie. A dla Ostrołęki nic. Smutne. Jużamy takiego jednego który jest parę kadencji o też nic nie robi dla nas
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
listopad 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31  1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
zgłoś wydarzenie
×