eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Liczenie trwało do nocy! Podsumowanie pierwszego dnia Świątecznej Zbiórki Żywności 2025 [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 1122
REKLAMA
Posłuchaj

Z ogromnym zaangażowaniem i dużą frekwencją wolontariuszy zakończył się pierwszy dzień Świątecznej Zbiórki Żywności w Ostrołęce i powiecie. Akcja, która ruszyła w piątek 28 listopada o godzinie 8:00, trwa nieprzerwanie, a efekt pracy mieszkańców i organizatorów widać w magazynie.

Wolontariusze razem - dobro łączy środowiska

Od wczesnych godzin porannych w sklepach pracowali wolontariusze z różnych grup społecznych i środowisk. Zebranie się mnóstwa zaangażowanych osób - przedstawicieli różnych organizacji - to najlepszy dowód na to, że w Ostrołęce dobro naprawdę łączy.

Produkty zebrane w sklepach zjeżdżały na główny magazyn do późnych godzin wieczornych. Tam natychmiast ruszyło liczenie. Grupa wolontariuszy, w skupieniu liczyła produkty, aby poznać dokładny wynik pierwszego dnia zbiórki.

Długa tradycja ostrołęckiego pomagania

Świąteczna Zbiórka Żywności w Ostrołęce ma już długoletnią i piękną tradycję, która od samego początku jest koordynowana przez stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne (MIS).

Warto wspomnieć o osobach, które na przestrzeni lat budowały to przedsięwzięcie. Pierwsze edycje organizował Mariusz Mierzejewski. Następnie pałeczkę przejęli Eliza Jackiewicz, Ewa Osłowska i Jakub Frydryk. W ostatnich latach za każdy detal tegorocznej akcji odpowiadali Krzysztof Wojdyna i Klaudia Ogonowska, którzy z powodzeniem kontynuują tę wspaniałą tradycję.

Wyniki pierwszego dnia

Dzięki hojności mieszkańców i pracy wolontariuszy, możemy już dziś ogłosić pierwszy, imponujący wynik:

Pierwszego dnia Świątecznej Zbiórki Żywności w Ostrołęce zebrano łącznie: 5057,68 kg

Zbiórka trwa! Nie zwalniamy tempa!

To dopiero połowa drogi! Organizatorzy i wolontariusze nie zwalniają tempa. Akcja trwa dalej! Już jutro, w sobotę 29 listopada, wolontariusze ponownie będą czekać na państwa w sklepach w Ostrołęce i powiecie.

Włącz się w pomoc! Pamiętaj, że nawet mały gest, jeden produkt wrzucony do kosza, może okazać się dla kogoś pięknymi świętami, dając poczucie bezpieczeństwa i radość.

Więcej o: Świąteczna Zbiórka Żywności, wolontariusze Ostrołęka, Mazowieckie Inicjatywy Społeczne, tradycja pomagania
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
listopad 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31  1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
zgłoś wydarzenie
×