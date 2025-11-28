Liczenie trwało do nocy! Podsumowanie pierwszego dnia Świątecznej Zbiórki Żywności 2025 [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Z ogromnym zaangażowaniem i dużą frekwencją wolontariuszy zakończył się pierwszy dzień Świątecznej Zbiórki Żywności w Ostrołęce i powiecie. Akcja, która ruszyła w piątek 28 listopada o godzinie 8:00, trwa nieprzerwanie, a efekt pracy mieszkańców i organizatorów widać w magazynie.

Wolontariusze razem - dobro łączy środowiska

Od wczesnych godzin porannych w sklepach pracowali wolontariusze z różnych grup społecznych i środowisk. Zebranie się mnóstwa zaangażowanych osób - przedstawicieli różnych organizacji - to najlepszy dowód na to, że w Ostrołęce dobro naprawdę łączy.

Produkty zebrane w sklepach zjeżdżały na główny magazyn do późnych godzin wieczornych. Tam natychmiast ruszyło liczenie. Grupa wolontariuszy, w skupieniu liczyła produkty, aby poznać dokładny wynik pierwszego dnia zbiórki.

Długa tradycja ostrołęckiego pomagania

Świąteczna Zbiórka Żywności w Ostrołęce ma już długoletnią i piękną tradycję, która od samego początku jest koordynowana przez stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne (MIS).

Warto wspomnieć o osobach, które na przestrzeni lat budowały to przedsięwzięcie. Pierwsze edycje organizował Mariusz Mierzejewski. Następnie pałeczkę przejęli Eliza Jackiewicz, Ewa Osłowska i Jakub Frydryk. W ostatnich latach za każdy detal tegorocznej akcji odpowiadali Krzysztof Wojdyna i Klaudia Ogonowska, którzy z powodzeniem kontynuują tę wspaniałą tradycję.

Wyniki pierwszego dnia

Dzięki hojności mieszkańców i pracy wolontariuszy, możemy już dziś ogłosić pierwszy, imponujący wynik:

Pierwszego dnia Świątecznej Zbiórki Żywności w Ostrołęce zebrano łącznie: 5057,68 kg

Zbiórka trwa! Nie zwalniamy tempa!

To dopiero połowa drogi! Organizatorzy i wolontariusze nie zwalniają tempa. Akcja trwa dalej! Już jutro, w sobotę 29 listopada, wolontariusze ponownie będą czekać na państwa w sklepach w Ostrołęce i powiecie.

Włącz się w pomoc! Pamiętaj, że nawet mały gest, jeden produkt wrzucony do kosza, może okazać się dla kogoś pięknymi świętami, dając poczucie bezpieczeństwa i radość.