Ostrołęka łączy siły dobra! Wolontariusze Szlachetnej Paczki i Świątecznej Zbiórki Żywności razem dla potrzebujących! [ZDJĘCIA]

W ten weekend Ostrołęka udowadnia, że w obliczu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, cel jest jeden: pomagać. Trwająca właśnie Świąteczna Zbiórka Żywności stała się pięknym przykładem na to, jak wspólne dobro łączy ludzi i organizacje. Do akcji, organizowanej przez Mazowieckie Inicjatywy Społeczne (MIS), włączyli się w pełni wolontariusze Szlachetnej Paczki - rejon Ostrołęka.

Wolontariusze połączonych sił

To niesamowite i wspaniałe świadectwo lokalnej solidarności! Choć obie organizacje mają swoje odrębne misje i metody działania, cel jest wspólny: zmienić czyjeś święta na lepsze i dać nadzieję. Wolontariusze Mazowieckich Inicjatyw Społecznych i Szlachetnej Paczki stanęli ramię w ramię przy koszach w ostrołęckich marketach, zachęcając mieszkańców do dzielenia się.

Ta synergia działań pokazuje, że dobro nie ma barw ani podziałów. Jest jedna wspólna siła, która napędza wszystkich zaangażowanych - pragnienie, by żadna rodzina, żaden senior, czy dziecko w Ostrołęce nie czuło się samotne ani pominięte w tym wyjątkowym czasie.

Szlachetna Paczka: rodziny czekają na swojego bohatera!

Trwa kluczowy etap akcji - poszukiwanie darczyńców, którzy przygotują spersonalizowaną pomoc dla konkretnych rodzin. Niestety, w rejonie Ostrołęka kilka rodzin wciąż czeka na swojego darczyńcę!

To idealna okazja, aby wejść na stronę internetową Szlachetnej Paczki, zapoznać się z historiami rodzin z Ostrołęki i wybrać tę, której marzenia możesz spełnić. Wystarczy mała grupa przyjaciół, współpracowników czy klasa szkolna, aby stworzyć paczkę pełną serca.

Pamiętaj! Dary żywnościowe ze zbiórki i pomoc w ramach paczki to dwa uzupełniające się gesty, które razem zapewnią kompleksowe wsparcie w tym trudnym czasie.

Niech ta świąteczna gorączka pomagania trwa!

Gesty, które dają nadzieję

Współpraca ta niesie ze sobą ogromną wartość. Dzięki połączonym wysiłkom, zasięg zbiórki jest większy, a zebrane produkty trafią do jeszcze szerszego grona potrzebujących.

Obecność wolontariuszy Szlachetnej Paczki pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie, jak ważne są dary żywnościowe, które często stanowią kluczowy element paczek przekazywanych rodzinom. Każda puszka, każdy kilogram cukru i makaronu to nie tylko jedzenie, to namacalny znak pamięci i troski - to nadzieja na godne i radosne święta.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli, by włączyć się w zbiórkę. To moment, aby wesprzeć ten wspaniały, połączony wysiłek i dołożyć swoją cegiełkę do budowania lepszych świąt dla mieszkańców Ostrołęki i powiatu.