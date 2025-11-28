eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Wójt gminy Olszewo-Borki rozdaje uśmiechy! Weź udział w akcji „List pełen marzeń”



Posłuchaj

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza wszystkich mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, do wzięcia udziału w magicznej, świątecznej akcji „List pełen marzeń!”. To wyjątkowa okazja, by podzielić się swoimi marzeniami i pomóc w stworzeniu niezapomnianej atmosfery zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Na czym polega akcja?

Akcja jest bardzo prosta i zachęca do kreatywności. Zadanie polega na przygotowaniu „Listu pełnego marzeń” skierowanego do wójta gminy Olszewo-Borki. List może przybrać dowolną formę - może to być:

  • Rysunek
  • Tradycyjny list
  • Krótkie opowiadanie

Liczy się przede wszystkim szczerość i pomysłowość!

Gdzie i kiedy dostarczyć list?

Swoje świąteczne dzieła należy przynieść i wrzucić do specjalnej świątecznej skrzyni marzeń w trakcie jarmarku bożonarodzeniowego. Pamiętajcie, aby nie przegapić tego wydarzenia!

Nagrody i rozdanie prezentów

Wójt gminy Olszewo-Borki dokona losowania 10 listów, których autorzy zostaną nagrodzeni specjalnymi, świątecznymi prezentami niespodziankami!

Organizatorzy zachęcają wszystkich do trzymania kciuków i marzenia o świątecznych niespodziankach. To doskonała inicjatywa, która łączy lokalną społeczność i wprowadza nas w magiczny czas oczekiwania na Boże Narodzenie.

Przygotujcie więc kredki, długopisy i puśćcie wodze fantazji! Wójt czeka na wasze listy pełne marzeń!

×