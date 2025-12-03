eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ostrołęckie Forum Biznesowe z PAIH i BGK: Ostrołęka stawia na eksport [ZDJĘCIA]

zdjecie 1014
Dziś w Urzędzie Miasta Ostrołęki przy ul. Plac Gen. J. Bema 1, odbyło się Ostrołęckie Forum Biznesowe. To bezpłatne spotkanie, zorganizowane wspólnie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) oraz Prezydenta Miasta Ostrołęki, zgromadziło przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Forum, które rozpoczęło się o godzinie 11:00, było w całości poświęcone tematyce eksportowej oraz możliwościom uzyskania wsparcia od publicznych instytucji dla rozwoju i ekspansji zagranicznej.

Kluczowe prezentacje i narzędzia wsparcia

Uroczystego otwarcia i przywitania uczestników dokonał o godzinie 11:30 Stanisław Kubeł, wiceprezydent Ostrołęki.

Następnie odbyły się główne prelekcje, które dostarczyły przedsiębiorcom cennej wiedzy.

Łukasz Kołodziejski przedstawił kompleksową prezentację na temat wsparcia polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej, skupiając się na roli i narzędziach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

Marcin Adamczyk omówił temat Polskiej Strefy Inwestycji, szczegółowo przedstawiając, jak ulgi podatkowe mogą stać się impulsem rozwojowym dla lokalnej gospodarki.

Karol Jakubaszek skupił się na finansowym wsparciu eksportu i ekspansji zagranicznej, prezentując konkretne rozwiązania oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do zapoznania się z kluczowymi programami wspierającymi rozwój przedsiębiorstw. Wydarzenie zakończyło się w godzinach 12:40 - 13:00 sesją networkingową, która pozwoliła uczestnikom na wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

Organizatorzy podkreślają, że forum było ważnym krokiem w kierunku aktywizacji lokalnego biznesu i promowania potencjału eksportowego regionu.

Więcej o: Ostrołęckie Forum Biznesowe, eksport, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, wsparcie dla przedsiębiorców, rozwój i ekspansja zagraniczna.
