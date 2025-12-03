eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Świąteczna Ostrołęka: Młodzieżowa Rada Miasta stroi choinkę na Placu Kaczyńskiego. Rodzi się nowa tradycja? [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 1014
fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
Posłuchaj

Magia świąt coraz mocniej otula Ostrołękę. Przestrzeń miejska zyskuje kolejne, wyjątkowe akcenty, a do akcji wkracza młode pokolenie samorządowców. Dziś po południu na Placu im. Lecha Kaczyńskiego Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowała wspólne ubieranie choinki. Czy ten świeży pomysł na stałe zagości w kalendarzu miejskich wydarzeń?

Ostrołęka sukcesywnie przygotowuje się do Bożego Narodzenia. Mieszkańcy spacerujący w okolicach Placu im. Lecha Kaczyńskiego mogą już podziwiać efekty pracy, która wnosi do centrum miasta sporo ciepła i radości.

Młodzieżowa Rada Miasta w akcji

Dziś w godzinach popołudniowych grupa młodych działaczy z Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki wzięła sprawy w swoje ręce. Młodzi radni spotkali się, aby wspólnie udekorować jedną z choinek rosnących na placu.

To świeży pomysł młodego samorządu, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Inicjatywa ta ma nie tylko wymiar estetyczny, ale przede wszystkim integracyjny. Organizatorzy i uczestnicy mają nadzieję, że wspólne strojenie drzewka stanie się nową tradycją i na dobre zagości w przedświątecznym kalendarzu miejskich wydarzeń.

Iluminacje, które kochają ostrołęczanie

Ubrana przez młodzież choinka to nie jedyny świąteczny akcent w tej części miasta. Plac Kaczyńskiego, jak co roku, będzie rozświetlany tysiącem świateł dzięki uwielbianym przez mieszkańców dekoracjom 3D. W scenerii pojawiły się:

Świetliste iglo – idealne tło do zimowych zdjęć,

  • Ogromna choinkowa bombka,
  • Świecący renifer,
  • Sympatyczne, świetlne niedźwiedzie.

Te elementy co roku przyciągają całe rodziny, tworząc wyjątkową, bajkową atmosferę w sercu Ostrołęki.

Czekając na pierwszy śnieg

Choć atmosfera podczas dzisiejszego wydarzenia była gorąca, do pełni zimowego szczęścia zabrakło tylko jednego elementu – śnieżnego puchu. Biała aura z pewnością nadałaby dekoracjom ostatecznego szlifu, ale nawet bez śniegu, świąteczny duch w Ostrołęce jest już wyraźnie wyczuwalny.

Zapraszamy mieszkańców do odwiedzenia Placu Kaczyńskiego i zobaczenia na własne oczy, jak Młodzieżowa Rada Miasta oraz miejskie iluminacje odmieniły to miejsce.

Materiał filmowy 1 :
Materiał filmowy 2 :
Więcej o: Magia świąt, Młodzieżowa Rada Miasta, ubieranie choinki, iluminacje świąteczne, Plac im. Lecha Kaczyńskiego
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
zgłoś wydarzenie
×