Świąteczna Ostrołęka: Młodzieżowa Rada Miasta stroi choinkę na Placu Kaczyńskiego. Rodzi się nowa tradycja? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Magia świąt coraz mocniej otula Ostrołękę. Przestrzeń miejska zyskuje kolejne, wyjątkowe akcenty, a do akcji wkracza młode pokolenie samorządowców. Dziś po południu na Placu im. Lecha Kaczyńskiego Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowała wspólne ubieranie choinki. Czy ten świeży pomysł na stałe zagości w kalendarzu miejskich wydarzeń?

Ostrołęka sukcesywnie przygotowuje się do Bożego Narodzenia. Mieszkańcy spacerujący w okolicach Placu im. Lecha Kaczyńskiego mogą już podziwiać efekty pracy, która wnosi do centrum miasta sporo ciepła i radości.

Młodzieżowa Rada Miasta w akcji

Dziś w godzinach popołudniowych grupa młodych działaczy z Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki wzięła sprawy w swoje ręce. Młodzi radni spotkali się, aby wspólnie udekorować jedną z choinek rosnących na placu.

To świeży pomysł młodego samorządu, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Inicjatywa ta ma nie tylko wymiar estetyczny, ale przede wszystkim integracyjny. Organizatorzy i uczestnicy mają nadzieję, że wspólne strojenie drzewka stanie się nową tradycją i na dobre zagości w przedświątecznym kalendarzu miejskich wydarzeń.

Iluminacje, które kochają ostrołęczanie

Ubrana przez młodzież choinka to nie jedyny świąteczny akcent w tej części miasta. Plac Kaczyńskiego, jak co roku, będzie rozświetlany tysiącem świateł dzięki uwielbianym przez mieszkańców dekoracjom 3D. W scenerii pojawiły się:

Świetliste iglo – idealne tło do zimowych zdjęć,

Ogromna choinkowa bombka,

Świecący renifer,

Sympatyczne, świetlne niedźwiedzie.

Te elementy co roku przyciągają całe rodziny, tworząc wyjątkową, bajkową atmosferę w sercu Ostrołęki.

Czekając na pierwszy śnieg

Choć atmosfera podczas dzisiejszego wydarzenia była gorąca, do pełni zimowego szczęścia zabrakło tylko jednego elementu – śnieżnego puchu. Biała aura z pewnością nadałaby dekoracjom ostatecznego szlifu, ale nawet bez śniegu, świąteczny duch w Ostrołęce jest już wyraźnie wyczuwalny.

Zapraszamy mieszkańców do odwiedzenia Placu Kaczyńskiego i zobaczenia na własne oczy, jak Młodzieżowa Rada Miasta oraz miejskie iluminacje odmieniły to miejsce.