Debata z policją w Olszewie-Borkach. O cyberbezpieczeństwie i nie tylko [ZDJĘCIA]

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przeprowadzili debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu w internecie. Mieszkańcy gminy Olszewo-Borki aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, dzieląc się własnymi doświadczeniami z próbami oszustw.

Policjanci na czele z zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce mł. insp. Tomaszem Sucheckim zorganizowali w gminie Olszewo-Borki debatę społeczną dotyczącą współczesnych zagrożeń w cyberprzestrzeni. Współgospodarzem spotkania był wójt gminy Krzysztof Grala.

Przedstawiciele samorządu i policji razem

W debacie, oprócz mieszkańców, wzięli udział wójt gminy Krzysztof Grala wraz z sekretarzem Mariuszem Prusaczykiem oraz radni gminy. Spotkanie miało na celu bezpośredni dialog między służbami a lokalną społecznością.

Mł. insp. Tomasz Suchecki zaprezentował strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz szczegółowo omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrołęckiego, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Olszewo-Borki.

Podczas spotkania przedstawiono także Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa – narzędzie teleinformatyczne, dzięki któremu każdy mieszkaniec może zgłaszać zagrożenia w swoim rejonie i aktywnie wpływać na poprawę bezpieczeństwa. Funkcjonariusze omówili również akcje profilaktyczne podejmowane na rzecz lokalnej społeczności.

Jak bronić się przed oszustami w sieci

Kluczowym punktem debaty były zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Policjanci szczegółowo wyjaśnili metody działania internetowych oszustów, podając konkretne przykłady i wskazując skuteczne sposoby ochrony przed tego rodzaju zagrożeniami.

Uczestnicy spotkania chętnie dzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z próbami oszustw internetowych. W specjalnych ankietach przekazali także informacje, które pomogą policji ukierunkować działania na poprawę bezpieczeństwa w gminie.

Mieszkańcy składali również wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa – większość z nich dotyczyła kwestii ruchu drogowego. Zarówno zastępca Komendanta, jak i wójt gminy zgodnie podkreślili konieczność organizowania tego rodzaju bezpośrednich spotkań policjantów z mieszkańcami.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom gminy Olszewo-Borki za obecność oraz dużą aktywność podczas debaty – podsumował nadkom. Tomasz Żerański z KMP Ostrołęka.

