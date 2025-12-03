Pijany kierowca bez uprawnień stracił samochód. Miał 1,5 promila

REKLAMA

Jazda „wężykiem”, brak prawa jazdy i ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie – to bilans sobotniej interwencji policjantów z Somianki. 34-letni kierowca renault nie tylko odpowie przed sądem, ale musi liczyć się z utratą swojego pojazdu. Policja wdrożyła procedurę konfiskaty samochodu.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (29.11), tuż przed godziną 20:00 w miejscowości Wola Mystkowska (gmina Somianka). Funkcjonariusze z lokalnego posterunku, patrolujący teren gminy, zwrócili uwagę na kierującego samochodem marki Renault. Styl jazdy kierowcy pozostawiał wiele do życzenia – mężczyzna miał wyraźne problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy, co wzbudziło podejrzenia mundurowych.

Rutynowa kontrola i szokujący wynik

Decyzja o zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazała się strzałem w dziesiątkę. Już pierwsze chwile rozmowy z 34-latkiem wskazywały, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Przypuszczenia policjantów potwierdziło badanie alkomatem. Urządzenie wykazało, że kierujący miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.

To jednak nie był koniec problemów nieodpowiedzialnego kierowcy. Po sprawdzeniu danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Konfiskata samochodu i widmo więzienia

Reakcja policjantów była natychmiastowa. Dalsza jazda została udaremniona, a samochód, którym poruszał się 34-latek, został odholowany na policyjny parking. Zgodnie z nowymi przepisami, mundurowi wdrożyli procedurę dotyczącą konfiskaty pojazdu.

Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, gdzie mężczyzna będzie musiał wytłumaczyć się ze swojego zachowania. Konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe. 34-latkowi grozi:

Wysoka kara finansowa,

Wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów,

Kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat,

Przepadek równowartości lub konfiskata samochodu.

Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek. Jazda pod wpływem alkoholu to śmiertelne zagrożenie nie tylko dla kierowcy, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego.