Uwaga na oszustów! Mieszkaniec powiatu ostrołęckiego stracił 1440 zł na „tanim pellecie”

Sezon grzewczy w pełni, a wraz z nim uaktywnili się internetowi naciągacze. Ofiarą oszustwa padł 51-letni mieszkaniec naszego powiatu, który skuszony okazyjną ceną opału, stracił blisko półtora tysiąca złotych. Policja ostrzega: super okazje w sieci często okazują się pułapką.

W dobie rosnących cen energii, wielu z nas szuka oszczędności, przeglądając oferty w Internecie. Niestety, pośpiech i chęć zakupu opału w „promocyjnej” cenie mogą nas słono kosztować. Przekonał się o tym boleśnie jeden z mieszkańców naszego regionu.

Okazyjna cena była przynętą

51-latek znalazł w sieci ofertę sprzedaży pelletu, która wydawała się wyjątkowo atrakcyjna. Za blisko jedną tonę opału sprzedawca życzył sobie jedynie 1440 złotych. Cena ta, znacznie niższa od rynkowej średniej, powinna wzbudzić czujność, jednak w tym przypadku zadziałała jak magnes.

Mężczyzna, nie podejrzewając podstępu, zdecydował się na zakup. Zgodnie z instrukcją „sprzedawcy”, przelał całą kwotę na wskazane konto bankowe, licząc na szybką dostawę towaru pod swoje drzwi.

Kontakt się urwał, towar nie dotarł

Niestety, sfinalizowanie transakcji było ostatnim momentem, w którym kupujący miał kontakt ze sprzedającym. Po zaksięgowaniu wpłaty, telefon milczał, a wszelkie próby kontaktu elektronicznego pozostały bez odpowiedzi.

Zamówiony pellet nigdy nie dotarł pod wskazany adres. Mężczyzna szybko zrozumiał, że padł ofiarą pospolitego przestępstwa internetowego. Sprawę natychmiast zgłosił organom ścigania. Obecnie policjanci prowadzą postępowanie wyjaśniające, próbując ustalić tożsamość oszusta.

Policja ostrzega: Jak bezpiecznie kupować opał w sieci?

Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zakupów online, zwłaszcza gdy w grę wchodzą towary deficytowe lub sezonowe, takie jak węgiel, ekogroszek czy pellet.

