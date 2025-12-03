eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, NA SYGNALE

Uwaga na oszustów! Mieszkaniec powiatu ostrołęckiego stracił 1440 zł na „tanim pellecie”

REKLAMA
zdjecie 1014
zdjęcie ilustracyjnezdjęcie ilustracyjne
REKLAMA
Posłuchaj

Sezon grzewczy w pełni, a wraz z nim uaktywnili się internetowi naciągacze. Ofiarą oszustwa padł 51-letni mieszkaniec naszego powiatu, który skuszony okazyjną ceną opału, stracił blisko półtora tysiąca złotych. Policja ostrzega: super okazje w sieci często okazują się pułapką.

W dobie rosnących cen energii, wielu z nas szuka oszczędności, przeglądając oferty w Internecie. Niestety, pośpiech i chęć zakupu opału w „promocyjnej” cenie mogą nas słono kosztować. Przekonał się o tym boleśnie jeden z mieszkańców naszego regionu.

Okazyjna cena była przynętą

51-latek znalazł w sieci ofertę sprzedaży pelletu, która wydawała się wyjątkowo atrakcyjna. Za blisko jedną tonę opału sprzedawca życzył sobie jedynie 1440 złotych. Cena ta, znacznie niższa od rynkowej średniej, powinna wzbudzić czujność, jednak w tym przypadku zadziałała jak magnes.

Mężczyzna, nie podejrzewając podstępu, zdecydował się na zakup. Zgodnie z instrukcją „sprzedawcy”, przelał całą kwotę na wskazane konto bankowe, licząc na szybką dostawę towaru pod swoje drzwi.

Kontakt się urwał, towar nie dotarł

Niestety, sfinalizowanie transakcji było ostatnim momentem, w którym kupujący miał kontakt ze sprzedającym. Po zaksięgowaniu wpłaty, telefon milczał, a wszelkie próby kontaktu elektronicznego pozostały bez odpowiedzi.

Zamówiony pellet nigdy nie dotarł pod wskazany adres. Mężczyzna szybko zrozumiał, że padł ofiarą pospolitego przestępstwa internetowego. Sprawę natychmiast zgłosił organom ścigania. Obecnie policjanci prowadzą postępowanie wyjaśniające, próbując ustalić tożsamość oszusta.

Policja ostrzega: Jak bezpiecznie kupować opał w sieci?

Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zakupów online, zwłaszcza gdy w grę wchodzą towary deficytowe lub sezonowe, takie jak węgiel, ekogroszek czy pellet.

Oto 4 zasady, które uchronią Cię przed stratą pieniędzy:

  • Weryfikuj sprzedawcę: Sprawdź opinie o sklepie lub sprzedawcy na forach internetowych i w niezależnych serwisach. Brak opinii lub same „świeże” superlatywy to sygnał ostrzegawczy.
  • Nie wierz w super okazje: Jeśli cena jest drastycznie niższa od cen u lokalnych dostawców, najprawdopodobniej jest to oszustwo.
  • Wybieraj płatność przy odbiorze: To najbezpieczniejsza forma transakcji przy zakupie opału od nieznanego dostawcy. Uczciwy sprzedawca nie będzie miał z tym problemu.
  • Sprawdź dane firmy: Zweryfikuj, czy firma istnieje w rejestrach CEIDG lub KRS i czy podany na stronie adres faktycznie istnieje (można to sprawdzić np. w Google Maps).
Więcej o: oszustwa internetowe, zakupy online, sezon grzewczy, bezpieczeństwo zakupów, naciągacze internetowi, policja, Ostrołęka

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
zgłoś wydarzenie
×