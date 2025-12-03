eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Pijany agresor z nakazem opuszczenia domu. Groził śmiercią żonie i córce!

zdjecie 1014
zdjęcie ilustracyjnezdjęcie ilustracyjne
Surowe konsekwencje dosięgły 48-letniego mieszkańca gminy Kadzidło. Mężczyzna pod wpływem alkoholu znęcał się nad żoną i groził jej oraz córce pozbawieniem życia, używając do tego niebezpiecznego narzędzia. Dzięki zdecydowanej reakcji policjantów z Kadzidła, sprawca został natychmiast odizolowany od rodziny.

Do dramatycznych scen doszło w minioną sobotę, 29 listopada. Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Kadzidle otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej. Sytuacja na miejscu była bardzo poważna i wymagała natychmiastowej interwencji służb.

Domowa awantura i groźby z użyciem niebezpiecznego narzędzia

Jak ustalili mundurowi, 48-letni mężczyzna, będąc pod wyraźnym wpływem alkoholu, wszczął kłótnię ze swoją żoną. Agresja słowna szybko przerodziła się w przemoc fizyczną i psychiczną. Sprawca nie poprzestał jednak na tym. W trakcie awantury kierował w stronę kobiety oraz ich córki groźby pozbawienia życia, trzymając w ręku niebezpieczne narzędzie.

Szybka reakcja policjantów z Kadzidła

Policjanci z miejscowego posterunku nie wahali się ani chwili. Agresor został obezwładniony, zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie trzeźwiał, oczekując na przedstawienie zarzutów. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na podjęcie stanowczych kroków prawnych.

Nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania się

Wymiar sprawiedliwości potraktował sprawę priorytetowo, stosując wobec 48-latka szereg środków zapobiegawczych, które mają na celu ochronę pokrzywdzonych. Mężczyzna musi liczyć się z surowymi konsekwencjami swojego zachowania. Wobec podejrzanego zastosowano:

  • Policyjny dozór,
  • Zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych,
  • Zakaz kontaktowania się z żoną i córką,
  • Nakaz natychmiastowego opuszczenia lokalu mieszkalnego oraz jego najbliższego otoczenia.

Stop przemocy domowej

Policja po raz kolejny apeluje: przemoc domowa to przestępstwo. Szybka reakcja świadków lub samych ofiar jest kluczowa, aby przerwać spiralę agresji. Dzięki nowym przepisom antyprzemocowym funkcjonariusze mają możliwość natychmiastowego izolowania sprawcy od ofiar, nakazując mu opuszczenie mieszkania – co miało miejsce w przypadku ostatniej interwencji na terenie gminy Kadzidło.

Więcej o: przemoc domowa, groźby karalne, interwencja policji, środki zapobiegawcze, zakaz zbliżania się

